Kwart van zelfstandige kledingwinkels is écht rendabel

Slechts één op de vier zelfstandigen met modewinkels verdient goed zijn brood. Dat blijkt uit een analyse van Trends samen met Trends Business Information.

België telde einde vorig jaar 7.759 kledingzaken: 4.437 rechtspersonen en 3.322 eenmanszaken. 57 procent is in Vlaanderen gevestigd. Ze zijn actief in zeven categorieën: van kledingwinkels voor baby’s, kinderen, vrouwen en mannen, over zowel onder- als bovenkleding, tot lingerie, strand- en badkleding.

Van de 4.437 rechtspersonen in België legden 3.518 ondernemingen een balans neer voor het boekjaar 2022. Trends filterde de modeketens eruit, en behield de ondernemingen in Vlaanderen met maximaal drie winkels, ofwel boetieks of grotere winkels die tot tientallen merken verkopen.

Kwart is rendabel

Hoe wordt de rendabiliteit van die vennootschappen berekend? Voor Pascal Flisch, analist bij Trends Business Information, is de beste barometer de cashflow: “Dat is het bedrag aan cash dat aan het einde van het boekjaar overblijft, na betaling van alle kosten, dus ook de leninglasten en de belastingen. Het geeft een beeld van de reële rendabiliteit van de onderneming. Met dat bedrag kan de winkelier investeren, groeien of eventueel dividenden uitkeren.”

Een gezonde onderneming moet bovendien minimaal 20.000 euro cashflow per werknemer halen, oordeelt Pascal Flisch. “Een werknemer moet renderen. Hoe groter het aantal werknemers, hoe groter de behoefte aan infrastructuur. En hoe duurder de infrastructuur, hoe groter de behoefte aan investeringen en dus aan terugbetalingscapaciteit. Een eenvoudige bestelwagen kost minstens 700 euro per maand. 20.000 euro is dus vlug weg.”

De kleine dorpswinkels zullen binnen tien jaar niet meer bestaan. Pascal Flisch

Vanuit dat criterium bekeken, oogt de toekomst voor de zelfstandige kledingwinkel niet bijzonder rooskleurig. Van de 3.518 ondernemingen die het voorbije boekjaar in België een balans neerlegden, hadden er 895 een negatieve cashflow.

“Een kwart van die bedrijven boekt dus financiële verliezen”, stelt Pascal Flisch. “De grote kaalslag zie je vooral bij de allerkleinste bedrijven. Van die groep is een derde verlieslatend. Nog eens een derde houdt maar net het hoofd boven water. Die zijn zo goed als gedoemd op termijn. De kleine dorpswinkels zullen over tien jaar niet meer bestaan.” Vooral in die categorie van de kleintjes vallen klappen (zie grafieken met faillissementen en starters en stoppers).

898 bedrijven halen wel ruim voldoende cashflow. Een kwart van de bedrijven maakt dus mooie winsten. Daarnaast halen nog eens 980 bedrijven (28% van het totaal) voldoende cashflow om te kunnen blijven investeren.