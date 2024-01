Er is nog plaats voor zelfstandige modeboetieks: ‘Wij zijn dag en nacht met onze zaak bezig’

Slechts één op de vier zelfstandigen met modewinkels verdient goed zijn brood. Dat blijkt uit een analyse van Trends samen met Trends Business Information. Toch walsen de grote kledingketens of onlineverkopers de markt niet plat. Er is wel degelijk ruimte voor de kleinere boetieks. “Wij zijn dag en nacht met onze zaak bezig. Als de passie er niet is, heeft het geen zin. Je werk moet je hobby zijn.”

Nee, de klanten komen niet voor de solden. In de vrijetijdsafdeling is wat afgeprijsde kleding te vinden, maar het modehuis Labaere, opgericht in 1864, is vooral “een naam die klinkt als een klok tot ver buiten Zottegem”, meldt de website. Liefst 160 jaar is de boetiek en specialist in mannenkledij gevestigd aan de Hoogstraat in Zottegem. Sinds stichter Gust Labaere is het métier van vader op zoon doorgegeven. Intussen staat met Olivier Labaere (26) de zesde generatie aan het roer.

“We houden dit vol omdat we het met passie en energie doen”, verklapt zijn vader, Filip Labaere (55). “We zijn dag en nacht met onze zaak bezig. Een beetje zoals de bakkers. Ik heb mijn zoon absoluut niet gedwongen. Als de passie er niet is, heeft het geen zin. Mijn dochter werkt bijvoorbeeld elders. Je werk moet je hobby zijn. We staan ook zelf in de verkoop. Zo hebben we voeling met de klant, en kunnen we de collectie bijsturen. Aankoopdirecteurs van grote ketens hebben dat veel minder. Zij beslissen vaak vanuit een kantoor, niet vanop de winkelvloer.”

Ook Sigrid Put (49) is gepokt en gemazeld op de werkvloer. De CEO van de familiale kledingzaak Vatana wandelt tussen de sokken, zwembroeken, herenjassen, trainingsbroeken en damesjurkjes in de 5.000 vierkante meter grote winkel in Paal, bij Beringen. Ze leidt de zaak samen met haar zus Inge Put (47). Hun vader, Willy Put (77), is ook nog actief in de zaak. Hij begon als riemenproducent in Zelem bij Halen. In 1981 volgde de winkel in Paal, in 2017 een tweede, 5.000 vierkante meter grote winkel in Pelt. Daarmee werd Vatana twee keer Trends Gazelle in de provincie Limburg.

Dit jaar zal Sigrid Put dertig jaar in het familiebedrijf aan de slag zijn. “Ik ben er altijd mee bezig. Van ’s morgens acht uur tot half acht ’s avonds. ’s Zondags werk ik mee aan de kassa. Je moet voeling houden met de klant. Onze grote sterkte is ons heel ruime aanbod. Het hele gezin komt bij ons kopen. Klanten lopen soms drie uur in de winkel rond. Ze zijn vrij, ons personeel dringt zich niet op, zelfs al passen de klanten 100 paar schoenen of bikini’s. Dat is hun keuze.”

“De beste van de klas”

De balanscijfers van de NV Vatana ogen bijzonder gezond, net als die van de NV Labaere Tailors. “Het bedrijf uit Zottegem is bij de beste van de klas, omdat de zaakvoerders hun boetiek zeer goed beheren. Ze maken meer winst dan anderen in dezelfde sector”, merkt Pascal Flisch, analist bij Trends Business Information, op. De financieel-economische databank ontleedde samen met Trends de balansen van de Belgische kledingzaken.

Labaere breidde de zaak gestaag uit, door aanpalende huizen te kopen. Ondanks de 1.250 vierkante meter blijft de boetiek gezellig door compartimentering: er zijn afdelingen voor sport en vrije tijd, schoenen, kostuums, trouwkledij voor mannen, parfums, grote maten. En er zijn drie bars: voor koffie, wijn en whisky. Die laatste lokt de klant naar de Gentlemen’s Club, waar de klant kleding op maat kan laten maken, uit stoffen als linnen, wol en zijde.

Filip en Olivier Labaere. © Emy Elleboog

“We ontvangen de klanten in een huiselijke sfeer. We hebben vooral trouwe klanten, die drie tot vier keer per jaar uitgebreid winkelen”, zegt Filip Labaere. “Dan kopen ze van onderbroeken en kousen over drieledige kostuums tot parfums en schoenen. Onze klanten neigen steeds vaker naar discrete, stille luxe. Ze willen niet langer rondlopen met schreeuwerige en opvallende merknamen op de kledij. We werken veel met kleinere Italiaanse fabrikanten, zonder logo of merknaam, maar van hoge kwaliteit. Het merk Santoni maakt handgemaakte lederen schoenen. Die zitten als pantoffels”, duidt de zaakvoerder. “Eén paar schoenen kost 500 tot 600 euro. Mijn klanten kopen per jaar tot tien paar schoenen.”

Bij Vatana in Paal primeert niet noodzakelijk het duurdere gamma. Klanten wandelen soms met een kassabon van maar 10 euro buiten. Vatana voelt wel degelijk de prijzendruk. Bol.com en Zalando geduchte concurrenten. “En solden bestaan eigenlijk niet meer. Winkelketens pakken het hele jaar door uit met kortingen”, ervaart Sigrid Put. “In het verleden schoven de klanten bij de eerste koopjesdagen tot buiten aan. We moesten soms de winkeldeuren sluiten. Die periode is voorbij. Alleen ’s zondags blijft het nog heel druk tijdens de koopjesperiode.”

‘Fysieke winkels blijven aantrekkelijk. Klanten willen graag hun kleding in verschillende maten passen in de winkel’ Sigrid Put

De klanten komen uit de provincies Antwerpen en Limburg, en van over de Nederlandse grens. Ook kustbewoners zakken af tot in Paal. “Fysieke winkels blijven aantrekkelijk. Klanten willen graag hun kleding in verschillende maten passen in de winkel. Bij ons vinden ze al hun favoriete merken.”

Verrassend veelzijdig

Uit de balansanalyse van Trends samen met Trends Business Information komen nog meer Vlaamse verrassingen naar voren. Familiebedrijven, waar de volgende generaties mee aan het roer staan, halen mooie resultaten.

Bergmans in Lommel prijkt bovenaan in de lijst (zie tabel Top 15 van meest rendabele zelfstandige kledingwinkels). In de 1.600 vierkante meter grote winkel op een boogscheut van de grens met Nederland wordt vooral op lage prijzen gemikt. Het bedrijf is al 53 jaar in handen van de familie Bergmans. Vandaag leiden Davy Bergmans (48) en Mieke Slenders (44) de familiezaak.

Nog een groot uitgevallen zaak in de lijst is Alibi Trends in Adegem. In hun winkel van 1.300 vierkante meter verkopen Anne-Lies De Smedt (64) en Geert Willems (64) meer dan honderd merken. Lingerie Ohlala, gevestigd in een groot en opzichtig gebouw in Lendelede, belooft op de website een gigantische keuze aan lingerie en badmode. Tien ‘lingeriestylistes’ helpen de klanten. Met Lieselot Decock (40) staat de tweede generatie op de winkelvloer.

Rendabele boetieks vallen op door vaak originele formules. Engelrelst, een ruime boetiek in Zeebrugge, benadrukt het familiale karakter van de winkel, waar de consument in alle rust kan kiezen. Op nummer vijf staat Chill, een boetiek in Londerzeel. De drie boetieks met meer dan 40 merken van Jack Russell Store zijn een vaste referentie in Knokke. Bij de NV Dameskleding Wellens uit Herentals, bekend als de boetiek die VTM-sterren kleedt, werd de vierdegeneratietelg Elisabeth Favril vorig jaar mee bestuurder. Ook het Modepaleis van Dries Van Noten (65) staat mee vooraan. In een historisch pand aan de Nationalestraat in Antwerpen verkoopt de bekende modemaker zijn kleding.