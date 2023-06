‘Komst Chinese auto’s naar Europa belangrijker dan vorige golven van Japanse en Zuid-Koreaanse wagens’

In West-Europees autoland is de komst van Chinese autoproducenten opvallend. De haven van Zeebrugge, de belangrijkste autohaven van de wereld, slikt momenteel een vloedgolf aan Chinese nieuwkomers. Zijn de Chinese autoproducenten een bedreiging of een kans voor de Europese auto-industrie? Vier vragen aan Ferdinand Dudenhöffer, directeur van Center Automotive Research (CAR), een van de gezaghebbende Duitse onderzoeksinstellingen voor de auto-industrie.

Europa verwerkte al de komst van andere Aziatische autolanden, zoals Japan en Zuid-Korea. Wat is het verschil met China?

FERDINAND DUDENHÖFFER. “We moeten de Chinese autoproducenten heel serieus nemen. De Chinezen doen vandaag wat de Japanners, vooral Toyota, een halve eeuw geleden deden, en Zuid-Korea met Hyundai en Kia twintig jaar geleden nog eens overdeed. Het grote verschil is dat de Chinezen veel sneller reageren, met hoogtechnologische en kwalitatieve wagens tegen een goede prijs. Een uitstekend voorbeeld is BYD. De autoproducent is samen met Tesla de marktleider in elektrische wagens. BYD is met zijn verkoop in Europa begonnen. Ook andere Chinezen komen of zijn er al, zoals MG, Geely, Great Wall, Nio en Xpeng.”

De Chinese consument kickt op die wagens, want ze zitten boordevol nieuwe technologische snufjes. Maar bij de Europeaan zijn het grotendeels onbekende merknamen.

DUDENHÖFFER. “Vergis u niet. Die Chinese wagens zijn heel aantrekkelijk. Het zijn volledig elektrische wagens, met slimme cockpits en een sterk ontwikkelde software. In zowel batterijtechnologie als software zijn de Chinezen beter dan de Europese autoproducenten. Dat maakt de export van de Chinese wagens naar Europa belangrijker dan de vorige golven van Japanse en Zuid-Koreaanse wagens. Ook daarom zullen de Chinezen sneller marktaandeel winnen in Europa dan de Japanners en de Zuid-Koreanen in het verleden.”

‘De Chinese autoproducenten zijn een bedreiging. Maar meer nog zijn ze een kans voor Europese autoproducenten die zich willen bewijzen’ Ferdinand Dudenhöffer Directeur Center Automotive Research

Dat klinkt als een bedreiging voor de Europese auto-industrie, de belangrijkste industriële sector van de Europese Unie.

DUDENHÖFFER. “Uiteraard zijn de Chinese autoproducenten een bedreiging. Maar ze zijn tegelijk een kans. Enkel wie rechtstreeks geraakt wordt door harde concurrentie kan wendbaar reageren. Daarmee staat of valt je succes als onderneming. China is de grootste automarkt van de wereld. De Chinese autoproducenten drukken de Europese Unie met de neus op de feiten. Onze autoproducenten en toeleveraars moeten sneller en wendbaarder worden. Alleen daarmee kan je jezelf waarmaken in de grootste automarkt in de wereld. Wie in China niet slaagt, is gedoemd tot falen in autoland. Dus ja: de Chinezen zijn een bedreiging. Maar meer nog zijn ze een kans voor Europese autoproducenten die zich willen bewijzen.”

De Chinese autoproducenten krijgen massaal overheidssteun. Die subsidiestromen zijn bovendien niet doorzichtig.

DUDENHÖFFER. “Dat China een supermacht zou zijn die vals speelt, is gewoon een mythe. Vooral de Verenigde Staten verspreiden dat imago. Is de Inflation Reduction Act met 369 miljard dollar overheidsgeld van de Amerikaanse president Joe Biden dan een voorbeeld van eerlijke concurrentie? De Europese Unie zwaait toch ook met miljarden euro’s overheidssteun voor batterijfabrieken en -technologie? Gaan we misschien struisvogelpolitiek spelen en onze grenzen sluiten? Dat zou ons pas echt veel welvaart kosten.”

