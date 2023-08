Jean Deboutte (Agentschap van de Schuld) over herenakkoord tussen de banken: ‘Dit is een kwakkel’

Ook het Federaal Agentschap van de Schuld ontkent woensdag dat er een herenakkoord zou zijn tussen de banken die de nieuwe staatsbon zullen uitgeven en het agentschap, om tijdens de uitgifte van de staatsbon – vanaf 24 tot en met 31 augustus – geen concurrerende producten aan te bieden.

‘Dit is een kwakkel, het is jammer dat hierover verwarring ontstaan is’, aldus Jean Deboutte, directeur van het Agentschap van de Schuld.

‘Wij gaan uiteraard de banken niet tegenhouden om de rente te verhogen op andere producten’, zegt Deboutte.

De directeur wijst erop dat in het contract dat zijn agentschap afgesloten heeft met de banken die de staatsbon uitgeven, één clausule opgenomen is dat de banken tijdens de periode van de uitgifte van de staatsbon de rente op kasbons niet mogen verhogen. ‘Dat is een clausule die al lang geleden in dit soort contracten opgenomen is, ondertussen wordt dit product overigens minder gebruikt’, aldus Deboutte.

Bankenkoepel Febelfin had eerder woensdag ook al met klem ontkend dat er renteafspraken gemaakt zouden zijn tussen de banken en het Agentschap van de Schuld of tussen de banken onderling.

Lees ook: