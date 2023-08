Staatsbon op één jaar is een blijvertje

In september zal het Agentschap van de Schuld alleen staatsbons op één jaar uitgeven. Het is de eerste keer, maar niet de laatste keer dat staatsbons met zo’n korte looptijd zullen uitgegeven worden.

Het idee van een staatsbon op één jaar ontstond op het kabinet van de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem (cd&v). Hij was op zoek naar een manier om de banken wakker te schudden, zodat ze hogere rentes op spaarboekjes zouden aanbieden aan de klanten.

Er is nochtans een gentlemen’s agreement tussen het Agentschap van de Schuld en de twaalf banken die de staatsbons verdelen om de concurrentie met de staatsbons niet aan te gaan door nieuwe producten te lanceren of rentes te verhogen.

JEAN DEBOUTTE (directeur Agentschap van de Schuld). “Er staat in de contracten van de plaatsende banken dat ze tijdens de inschrijvingsperiode de rentevoeten van hun kasbons niet mogen verhogen. In het algemeen verwachten we trouwens dat de plaatsende instellingen loyaal zijn in de uitvoering van de opdracht die ze aanvaard hebben.”

“De reacties vanuit de banken op deze uitgifte zijn positief. Door de korte looptijd en het fiscale voordeel is er veel interesse van de klanten. De banken knopen een gesprek aan met klanten over de staatsbons, die op een effectenrekening bij de bank bewaard zullen worden. De stap naar andere beleggingen op een effectenrekening wordt daardoor kleiner.”

Waarom kon de concurrentie niet aangegaan worden met de e-DEPO-rekening van de Deposito- en Consignatiekas? Komt het geld op die rekeningen uiteindelijk ook niet bij jullie terecht?

DEBOUTTE. “Het grootste deel van het geld van de Deposito- en Consignatiekas (DCK) komt inderdaad bij ons terecht. Maar er zijn uitzonderingen. De DCK heeft na de overstromingen in Wallonië bijvoorbeeld een noodlening verstrekt. Het Agentschap van de Schuld vindt voorts dat de overheid best geen spaarboekjes of gelijkaardige producten aanbiedt. Omdat het geld op elk moment van zo’n rekening kan gehaald worden, houdt het beheer van dat geld grote risico’s in. Wij zijn daar niet voor uitgerust. De banken beheersen die risico’s wel goed en zijn gewend om daarmee om te gaan.”

In september kunnen spaarders alleen maar kiezen voor een staatsbon op één jaar. Hoe zit het in december? Want de regering heeft de verlaagde roerende voorheffing voor de periode september tot en met december goedgekeurd.

DEBOUTTE. “We gaan niet op de zaken vooruitlopen. We weten nog niet wat we in december zullen doen.”

Als het fiscale voordeel verdwijnt, verdwijnt dan ook de staatsbon op één jaar?

DEBOUTTE. “We hebben dit instrument nu gecreëerd. Het blijft in onze toolbox zitten en we kunnen het in de toekomst zeker nog gebruiken.”