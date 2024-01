‘Helft van de deelwagens die in België rondrijden is via ons verzekerd’: Group Casier waarborgt de circulaire economie

Bij de verzekeringsmakelaar en risico-adviseur Group Casier uit Menen neemt de vijfde generatie de fakkel over. Met een focus op bedrijven die internationaal actief zijn en werken aan de transitie naar een duurzame economie, wapent het bedrijf zich voor de toekomst.

In een sector die de voorbije jaren het voorwerp was van een sterke consolidering, vaart de Group Casier tegen de stroom in. Het familiale bedrijf uit Menen bestaat 130 jaar. Met de overdracht aan de vijfde generatie is de verzekeringsmakelaar meer dan ooit vastbesloten zijn eigen koers te blijven varen.

“Wij staan op onze onafhankelijkheid”, zegt Pieter-Paul Casier, die eind vorig jaar de CEO-fakkel overnam van zijn vader Paul-Emmanuel. “We bedienen al 130 jaar onze klanten met een expertise die de gemiddelde dienstverlening ver overschrijdt. Soms frustreert het ons dat er in onze sector zo veel over ebitda, marge en cashflows gesproken wordt. Onze aandacht gaat in de eerste plaats naar onze klanten, en naar onze medewerkers die garant staan voor sterke competenties en specialisaties.”

“De oorsprong van de Group Casier gaat terug tot 1893, toen de vlashandelaar Gustaaf Casier in Menen een verzekeringsactiviteit startte om zijn strategische stock vlas te verzekeren. Het makelaarskantoor was over de generaties heen behoorlijk succesvol en nam af en toe wat bestaande portefeuilles over”, vertelt Paul-Emmanuel Casier. Als telg van de vierde generatie vormde hij het bedrijf om tot een cvba en begon hij samen te werken met partners.

Zijn zus Marie-Luce Casier opende in 1985 een eigen kantoor in Gent, Verschoore & Casier. Vandaag focust ze daar op verzekeringen in de zorgsector. “We hebben er een specialisatie in complexe aansprakelijkheidsrisico’s opgebouwd, met name voor de medische sector, alsook voor specifieke situaties waarbij verschillende actoren in eenzelfde omgeving samenwerken, zoals in ziekenhuizen”, vertelt ze. De activiteiten in Gent en Menen begonnen al vrij snel samen te werken, wat in 2015 heeft geleid tot een fusie.

Van Lommel tot Stavelot

Vandaag is de overkoepelende Group Casier een nv, die voor 100 procent door de familie gecontroleerd wordt. Ze vertegenwoordigt een commissie-omzet van 4 miljoen euro. Er zijn 33 medewerkers, en kantoren in Menen en Gent. Driekwart van de omzet komt van ondernemingen. De portefeuille voor particulieren wordt verder beheerd maar niet actief uitgebouwd.

“Onze focus ligt op bedrijven en kmo’s die nationaal en internationaal actief zijn”, vertelt de nieuwe CEO en mid-dertiger Pieter-Paul Casier. Hij draait al tien jaar operationeel mee in het bedrijf, waarvan vijf jaar als COO. “Eigenlijk zijn wij organisch mee gegroeid met onze klanten. In eerste instantie lokale bedrijven, maar nu hebben wij bedrijfsklanten in heel het land. Wij bedienen ondernemingen tot in Lommel en Stavelot.”

Om zijn klanten te kunnen volgen, moest de Group Casier fors investeren in de kennis en expertise van zijn personeel. “Wij zien onszelf meer als een integrale risico-adviseur dan als een klassieke makelaar”, zegt Pieter-Paul Casier. “We doen veel meer dan een polis verkopen. We bestuderen de risico’s op alle niveaus, geven preventie-advies en reiken oplossingen aan. Door de jaren heen hebben we een belangrijke expertise opgebouwd in sectoren als waste & recycling, media & entertainment, technologie, zorg en ziekenhuizen, machinebouw en engineering, enzovoort. Daarnaast situeert een niet onbelangrijk deel van ons cliënteel zich in de toelevering van auto’s.”

Iedereencirculair.be

De familiale groep profileert zich vooral op de ondersteuning van ondernemingen uit de circulaire en sociale economie. Denk aan bedrijven en organisaties die actief zijn in de projecteconomie (energietransitie, verduurzaming van de industrie), circulaire economie (recyclage, ecodesign), de zorgsector en de sociale economie (maatwerkbedrijven en kringloopwinkels) en de deeleconomie.

“Ik schat dat de helft van de deelwagens die in België rondrijden via ons verzekerd wordt”, zegt Casier. “Wij zijn heel vroeg gestart met het verzamelen van data over die activiteit en hebben dat vertaald naar de markt van de verzekeraars. Duurzaamheid zit in ons DNA en is voor ons een strategische keuze.”

De raad van advies heeft voor een injectie van gezond verstand gezorgd Pieter-Paul Casier

Duurzame bedrijven worden vaak stiefmoederlijk behandeld door de verzekeringsmarkt, vindt Paul-Emmanuel Casier: “Wij streven ernaar, dankzij onze rol als tussenpersoon, om alle activiteiten die bijdragen tot de transitie naar een duurzame samenleving en economie verzekerbaar te maken. Dat betekent: inzetten op preventie, risico’s detecteren en goed inschatten, en zorgen voor permanente opvolging en evaluatie.”

Om zijn trekkersrol in de verf te zetten, lanceerde de Group Casier de website iedereencirculair.be. Dat platform wil een forum zijn waar innoverende ondernemers hun ervaringen rond duurzaamheid en circulariteit delen, met de bedoeling elkaar te inspireren. Op de site staan een veertigtal getuigenissen.

Om zijn klanten in het buitenland te bedienen, doet Group Casier een beroep op het internationaal netwerk Uniba. Dat werkt met lokale makelaars in 135 landen. “Zij krijgen het gros van de servicevergoeding, waardoor een goede lokale service verzekerd is”, beklemtoont Pieter-Paul Casier. “Op die manier bedienen wij in dertig landen bedrijfsklanten.”

Raad van advies met externe bestuurders

De CEO-wissel eind vorig jaar maakt deel uit van een proces van professionalisering van de governance bij het familiebedrijf. Eind 2021 werd een raad van advies samengesteld met drie externe mensen. Die werden aangebracht door Stella P, het adviesbureau uit Roeselare dat opgericht werd door Conny Vandendriessche.

“Stella P bracht complementaire profielen aan: mensen met ervaring in finance, het internationaal bedrijfsleven en digitalisering. Daardoor krijg je als CEO een interessant klankbord dat je zowel helpt als uitdaagt”, zegt Pieter-Paul Casier. “Voorheen werd dit bedrijf vooral vanuit de buik bestuurd. De raad van advies heeft voor een injectie van gezond verstand gezorgd. Als management word je gedwongen meer te reflecteren en naar de cijfers te kijken. Dat laatste is nodig om op lange termijn te overleven.”

Daarover maakt de familie zich weinig zorgen. “We zijn groot genoeg om onze onafhankelijkheid te kunnen behouden”, verzekert Paul-Emmanuel Casier. “Small enough to care, large enough to matter. We zijn in het verleden op een verstandige, beheersbare manier gegroeid, en dat moet ook de komende jaren mogelijk zijn.”

Vader Paul-Emmanuel blijft nog minstens zeven jaar meedraaien als klantenconsulent en expert in bijvoorbeeld aansprakelijkheidsdiscussies. Hij neemt ook de rol van voorzitter van de raad van bestuur op, om de strategische lijnen mee uit te zetten. Ook Marie-Luce Casier blijft aan boord als bestuurder en verantwoordelijke voor het Gentse kantoorteam.

“Door te blijven investeren in de opleiding en expertise van onze mensen en dankzij de mondreclame door onze klanten moeten we de volgende jaren kunnen blijven groeien met minstens 10 procent per jaar”, besluit Pieter-Paul Casier.