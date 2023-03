Dries Buytaert komt naar tweede editie van Trends Winter University

Zaterdag vindt de tweede editie plaats van de Trends Winter University, een initiatief van Trends en consultancybedrijf PwC dat wordt ondersteund door advocatenkantoor Four & Five. Na Finland vorig jaar, trekt een uitgelezen selectie Belgische techondernemers nu naar de Noorse Lofoten-eilanden.

De Belgische ondernemer Dries Buytaert is een van de topondernemers die op de Trends Winter University zijn kennis doorgeeft aan oprichters van jonge veelbelovende techbedrijven. Buytaert bouwde het gratis contentmanagementsysteem Drupal, waarop een goed deel van ’s werelds websites draait. Hij richtte in 2007 Acquia op om rond Drupal een dienstenbedrijf te bouwen. Hij trok daarvoor naar de VS, waar hij nog altijd werkt en woont. In België bestond er op dat moment nog geen echt ecosysteem met acceleratoren of genoeg en voldoende grote durfkapitaalfondsen.

Anderhalf decennium later is dat ecosysteem er wel, en kun je ook vanuit België een succesvol techbedrijf bouwen. Denk aan de razendsnelle ontwikkeling van het Gentse foodtechbedrijf Deliverect, dat in nauwelijks een paar jaar unicornstatus bereikte. Zo’n techeenhoorn is een relatief jong technologiebedrijf dat op meer dan 1 miljard dollar wordt gewaardeerd. Jan Hollez, medeoprichter van Deliverect, is net als Dries Buytaert een van de ervaren ondernemers die zijn kennis doorgeeft op deze winteruniversiteit. De anderen zijn Jürgen Ingels (Smartfin), Jeroen De Wit (Teamleader), Pierre-Antoine Dusoulier (iBanFirst), Adrien Roose (Cowboy), Joris Van Der Gucht (Silverfin), Quentin Colmant (Qover), Danaë Delbeke (Indigo) en de Franse medeoprichter en CEO van BlaBlaCar Nicolas Brusson. Net als Dries Buytaert neemt Brusson een van de twee keynotes voor zijn rekening, die aan de interactieve sessies voorafgaan. Voor het eerst reist ook Axel Smits, de CEO van PwC, mee.

Het pay-it-forwardprincipe is een essentieel onderdeel van elke goede start-upcultuur. Ondernemers geven hun kennis en ervaring door aan nieuwe ondernemers. Vaak gaan ze later ook investeren in veelbelovende start-ups. Door goed te luisteren naar ervaren rotten kunnen jonge bedrijven veel klassieke fouten vermijden en sneller groeien. ‘Squeeze time’ noemt ondernemer en investeerder Jürgen Ingels dat. Ook het netwerken is belangrijk op de Trends Winter University. Vorig jaar bleek dat de ondernemers elkaar vaak wel kennen, maar in België zelden tijd hebben om diepgaand met elkaar te praten. Het Engelstalige event is ook één van de momenten waarop het versnipperde Belgische ecosysteem samenkomt, er zijn ongeveer evenveel Nederlands- als Franstalige deelnemers.

Roularta, de uitgever van Trends, baseerde zich voor de vierdaagse Winter University op de al langer bestaande Trends Summer University in Knokke. Terwijl het zomerse event zich richt op de CEO’s van grote klassieke bedrijven, spreekt de Winter University oprichters van start-ups en scale-ups aan. Het concept is hetzelfde. Actuele kennis en inzichten delen in interactieve sessies ’s ochtends en na de lunch tijd om te netwerken rond leuke activiteiten. Zo gaan de jonge techondernemers in Noorwegen winterkayakken, zeearenden spotten of wandelen met sneeuwschoenen.