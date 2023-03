De opening van de tweede editie van Trends Winter University: een overzicht in beelden

Trends Winter University is op zaterdag 11 maart van start gegaan. Sinds vorig jaar organiseren Trends en PwC met steun van advocatenkantoor Four & Five een exclusieve winteruniversiteit voor jonge en ervaren ondernemers van snelgroeiende techbedrijven. Jürgen Ingels, managing partner van durfkapitaalfonds Smartfin, deelde alvast een eerste toespraak. Deze tweede editie vindt plaats op de Noorse eilandengroep Lofoten. Dat leverde alvast enkele mooi beelden op.

1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12