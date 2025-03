In beeld: Trends Winter University 2025 in Noorwegen

Al enkele jaren is de Trends Winter University een vaste afspraak voor oprichters van Belgische start-ups en scale-ups. De vierde editie gaat door van 13 tot en met 16 maart in Noorwegen, met een indrukwekkende line-up van sprekers en deelnemers. Bijna 80 Belgische techondernemers trekken op roadtrip langs Bergen, Flåm en Oslo. Ver weg van de kantoren, spreadsheets en de dagelijkse hectiek van start-ups en scale-ups, biedt deze unieke reis een moment van reflectie, uitwisseling en ervaringsdeling, te midden van adembenemende landschappen. Bekijk hieronder een fotoreeks van de Trends Winter University 2025 in Noorwegen.

Klik op het vierkantje rechts onderaan om de foto’s te vergroten.