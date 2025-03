Trends Winter University brengt Belgische techondernemers samen in Noorwegen

Al enkele jaren is de Trends Winter University een vaste afspraak voor oprichters van Belgische start-ups en scale-ups. De vierde editie is donderdag van start gegaan in Noorwegen, met een indrukwekkende line-up van sprekers en deelnemers. Bijna 80 Belgische techondernemers trekken op roadtrip langs Bergen, Flåm en Oslo. Ver weg van de kantoren, spreadsheets en de dagelijkse hectiek van start-ups en scale-ups, biedt deze unieke reis een moment van reflectie, uitwisseling en ervaringsdeling, te midden van adembenemende landschappen.

Na IJsland vorig jaar vormt dit keer het decor van de Noorse fjorden de achtergrond voor gesprekken over uitdagingen, ambities en nieuwe kansen in de techsector. De Trends Winter University is geen klassieke conferentie, maar een informeel debatplatform waar discussies spontaan op gang komen tot laat in de avond of tijdens een stevige bergwandeling.

Naast inspirerende keynotes en panelgesprekken is er een gevarieerd academisch programma, exclusief voor de deelnemers, met netwerkactiviteiten en interactieve sessies. “Het is een unieke kans om in contact te komen met andere ondernemers die met dezelfde uitdagingen worstelen. Ondernemen is geen rechte weg zonder obstakels. Het is verhelderend en geruststellend om te horen dat succesvolle ondernemers ook moeilijke periodes doormaken en daar open over praten. Zo kunnen we van elkaar leren en fouten vermijden”, zegt Tim Dierckxsens, de oprichter en CEO van Venly, een blockchainstart-up met 23 medewerkers.

Sterke namen uit het Belgische en internationale ecosysteem

Onder de aanwezige ondernemers die hun ervaringen delen, vinden we onder andere Jonas Dhaenens (CEO van techunicorn Team.blue), Matthias Geeroms (Lighthouse) en Gilles Mattelin (Henchman). Ook de Franstalige techgemeenschap is goed vertegenwoordigd met namen als Matthieu Remy (Easyvest), Sébastien Deletaille (Rosa), Thomas Goubau (ex-Aproplan, nu We Love Founders), Emmanuelle Ghislain (Pulse Foundation), Georges Caron (Apptree) en Jean-Louis Van Houwe (Monizze, Govrn). Een bijzondere internationale gast dit jaar is de Franse oprichter van de populaire meditatie-app Le Petit BamBou, die wereldwijd al meer dan 12 miljoen gebruikers telt.

De debatten snijden essentiële vragen aan, zoals: wanneer is het juiste moment om je bedrijf te verkopen? Hoe stap je over van de functie van oprichter naar CEO? Wat moet je weten voordat je 100 miljoen euro ophaalt? En wat is het belang van diversiteit in teams? De sprekers delen zonder omwegen hun inzichten en de moeilijkheden die ze onderweg tegenkwamen.

Op de laatste dag krijgen de deelnemers een keynote van Merete Hverven, de CEO van Visma, een van Europa’s grootste B2B-softwarebedrijven, gevestigd in Noorwegen. Met haar overnamestrategie en schaalvergroting heeft Visma zich ontwikkeld tot een modelbedrijf binnen de software-as-a-service-sector.

Felbegeerde netwerkplek

De Trends Winter University is intussen uitgegroeid tot een felbegeerde netwerkplek die maanden op voorhand volgeboekt is. Het succes zit niet alleen in de sterke line-up, maar ook in het feit dat het taalgrenzen en de gebruikelijke scheiding tussen Vlaamse en Franstalige techondernemers overstijgt. “Het is een van de weinige momenten waarop Vlamingen en Franstaligen op een ontspannen manier met elkaar in gesprek gaan”, zegt Georges Caron (Apptree). “Doordat we samen in het buitenland zitten, in een soort cluster, ontstaan er sterkere connecties en een internationale blik.”

Voor Roularta, de organisator achter het evenement, is dit ook een kans om nauw betrokken te zijn bij de snel evoluerende Belgische techsector. “Dit is een sector die snel groeit en de banen van morgen creëert”, zegt Jeroen Mouton, de COO van Roularta. “Voor ons als mediagroep is het belangrijk zulke ontmoetingen te stimuleren en midden in de nieuwe economie te staan.”