Dit is de top 50 van grootste betalers van vennootschapsbelasting in België

Mastercard en BASF betalen de meeste vennootschapsbelasting.

Trends analyseerde samen met Trends Business ­Information, de financiële databank van onze uitgever ­Roularta, de balansen van 507.803 ondernemingen voor het boekjaar 2022. Ruim driekwart daarvan betaalt vennootschaps­belasting. Lees hier hoe dat onderzoek gebeurde en hoeveel de staat krijgt.

Net als vorig jaar betaalt Vlaanderen met tweederde het leeuwendeel van de vennootschapsbelasting. Wallonië levert slechts 18 procent van het totaal, weliswaar 1 procentpunt meer dan in 2017. Wallonië herbergt wél voor het tweede jaar op rij de onderneming die het meeste vennootschaps­belasting betaalt.

Mastercard is opnieuw de gulste

Mastercard SA uit Waterloo regelt onder meer het elektronisch betaalverkeer. Met de 469 miljoen euro betaalde vennootschapsbelasting is het goed voor ruim 13 procent van het totale bedrag uit ­Wallonië.

“Ons Europees hoofdkantoor ligt in Waterloo, en met 600 werk­nemers staan we aan de top in financiële technologie en cyber­security”, zegt Henri Dewaerheijd, algemeen directeur voor België en Luxemburg bij Mastercard. “We zijn er ons van bewust dat we tot de grootste belastingbetalers van België behoren. Omdat inclusie en sociale verantwoordelijkheid centraal staan in wat we doen, geloven we dat onze fiscale voetafdruk onze wereldwijde aanwezigheid en het belang van Europa voor ons bedrijf moet weerspiegelen.”

Zes bedrijven uit de top tien hebben hun maatschappelijke zetel in Vlaanderen. Net als vorig jaar staat de chemiereus nv BASF Antwerpen op de tweede plaats.

Staat profiteert van hoge energieprijzen

Toch zijn er ook grote verschuivingen in de top vijftig van grootste vennootschapsbelastingbetalers. Vooral de oorlog in Oekraïne, de inflatie en de energiecrisis zijn daar verantwoordelijk voor.

De nv Total Energies Petro­chemicals & Refining stond niet in de top vijftig van 2021, en verschijnt nu plots op plaats drie. De Belgische dochter van de Franse beursgenoteerde energiereus profiteerde vorig jaar van wat de onderneming zelf omschrijft als “historisch hoge” raffinage­tarieven, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Total Energies Petrochemicals & Refining heeft onder meer raffinaderijen in Antwerpen, Feluy en Rotterdam. Het bedrijf zag zijn omzet groeien naar 26 miljard euro, maar vooral de winst vóór ­belastingen maakte een sprong: van 187 ­miljoen euro in 2021 naar 934 miljoen euro vorig jaar. Daarop betaalde het bedrijf 195 miljoen euro belastingen, tegenover slechts 9 miljoen euro in 2021. Niet alleen de Belgische staat profiteerde. De Franse eigenaar werd nog guller bedeeld, met een dividendenuitkering van liefst 1,73 miljard euro.

De in decennia nooit meegemaakte inflatie deed nog meer energie- en grondstoffenbedrijven in 2022 promoveren tot grootste vennootschapsbelastingbetalers. Het staalbedrijf ArcelorMittal maakte een sprong van plaats zeventien naar vier, en putte opvallend meer winst uit de gestegen staalprijzen.

Uit het niets naar plaats veertien schoot de vennootschap SQM Europe. De beursgenoteerde Sociedad Química y Minera uit Chili is een mijnbouwbedrijf dat onder meer lithium delft. Het filiaal in Antwerpen zag zijn omzet katapulteren van 760 ­miljoen euro naar 4,4 miljard euro. De nettowinst steeg van 22 miljoen euro naar 169 miljoen euro door “de sterke prijsstijgingen van de producten (vooral lithium)”, staat in het jaarverslag. Ook voor de Belgische staat ­rinkelt de kassa, want die int 57 ­miljoen euro vennootschaps­belasting, tegenover 7,6 miljoen euro in 2021.