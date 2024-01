PVDA en Raoul Hedebouw tonen nog eens hun ware aard (en dat is goed zo)

Dat linkse partijen pleiten voor meer herverdeling en hogere belastingen op grote bedrijven, is niet verwonderlijk. Maar de PVDA van Raoul Hedebouw houdt dat betoog op basis van valse cijfers. Het toont nog eens de ware aard van de neocommunisten en herinnert ons eraan dat ze dat ze hun wortels hebben in een ideologie gesteund op misleiding en leugens.

De radicaal-linkse PVDA/PTB schoot vorig weekend haar verkiezingscampagne op gang. Voorzitter Raoul Hedebouw koos meteen voor de aanval. In de zondagse tv-debatten en journaals schoot hij met scherp op de grote bedrijven en multinationals. Hij verweet hen amper belasting te betalen, terwijl de brutolonen van de gewone werknemers flink worden afgeroomd door de fiscus.

Hedebouw gaf het voorbeeld van retailer Colruyt. Volgens de voorzitter van de neocommunisten “boekte Colruyt in 2022 1,8 miljard euro winst en betaalde daarop in totaal maar 0,27 procent belastingen. Terwijl hardwerkende Belgen 30 à 40 procent belastingen betalen op hun loonbriefje, betaalt Colruyt nul-komma-een-beetje op zijn miljardenwinst.”

Een foute en leugenachtige stelling. De PVDA nam de enkelvoudige jaarrekening van de holdingvennootschap van een groep en berekent daarop de belastingdruk. Het verschil tussen de enkelvoudige (0,27% belasting) en de geconsolideerde jaarrekening van de retailer (25% belastingen) gebruiken Hedebouw en co om hun pleidooi voor herverdeling en meer belastingen op grote bedrijven kracht bij te zetten. Dat is natuurlijk het ideologische DNA van een linkse partij, maar het minste wat je mag verwachten, is dat dit gebeurt op basis van juiste cijfers en feiten.

De leugens van Hedebouw en co hebben het voordeel van de duidelijkheid: met zo’n partij valt niet te regeren.

69 miljoen euro belastingen

De feiten zijn: de Belgische activiteiten van Colruyt worden tegen het normale tarief van de vennootschapsbelasting belast, zijnde 25 procent en 69 miljoen euro belastingen op 270 miljoen euro winst in 2022-2023. Geen 5 miljoen euro belastingen dus. Interne transacties leveren over de hele groep trouwens geen winst op. Dat blijkt uit de verdere toelichting van de jaarrekening. Die hebben ze bij de PVDA blijkbaar niet gelezen. Colruyt is trouwens een grotere belastingmachine dan gedacht, want het betaalt sociale bijdragen op de lonen en nog eens 25 procent roerende voorheffing op de uitgekeerde winst.

Met de verspreiding van foute cijfers toont de PVDA nog maar eens zijn ware aard. En dat is goed zo. Ze herinnert ons eraan dat de partij haar wortels heeft in een ideologie gesteund op misleiding en leugens. En die in de twintigste eeuw veel ellende heeft veroorzaakt. De leugens van Hedebouw en co hebben het voordeel van de duidelijkheid: met zo’n partij valt niet te regeren.

Niet dat dit in Vlaanderen meteen aan de orde is. Maar in Brussel staat de PVDA/PTB bovenaan de peilingen. In Wallonië is de socialistische vakbond FGTB gewonnen voor een linkse coalitie van PS, Ecolo en PVDA/PTB. Welnu, het misleidende discours van Hedebouw is een aanleiding om de komende maanden tijdens elk verkiezingsdebat een duidelijke vraag te stellen aan PS-voorzitter Paul Magnette: bent u bereid een regering te vormen met de PVDA/PTB?