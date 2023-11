Directie wil papierfabriek Sappi in Lanaken nog dit jaar sluiten

De directie van de papierfabriek Sappi in Lanaken heeft aan de vakbonden meegedeeld dat ze nog dit jaar de fabriek wil sluiten. Ook wil de directie het bedrijf nog twee jaar bedrijfsklaar houden voor een eventuele heropstart.

Bij de aankondiging werd er nog gemikt op een sluiting in het voorjaar van 2024. Daarbij zouden 644 arbeiders en bedienden hun job verliezen. Momenteel lopen er in het kader van de wet-Renault onderhandelingen met de vakbonden over een sociaal plan. Mede door de nieuwe mededeling en het feit dat de onderhandelingen voor een sociaal plan moeizaam verlopen, voelen de vakbonden zich gechanteerd.

Dinsdag liet de directie tijdens een algemene personeelsvergadering weten dat ze nog deze maand het sociaal plan wil afronden. Ook zou er, volgens de vakbonden, gedreigd zijn geweest om het beperkte beschikbare budget in te trekken als er geen akkoord is voor eind november.

‘Bij de aankondiging van het voornemen tot sluiting wilde men de kwestie afronden in het eerste kwartaal van 2024. Vandaag zet men de werknemers op een brutale manier het mes op de keel met een beperkt budget voor het bovenwettelijke deel van het sociaal plan’, zo laten de vakbonden ABVV en ACV weten in een gezamenlijke mededeling.

Ook suggereerde de directie om het aantal door de sluiting geimpacteerde werknemers te beperken zodat het beperkte budget over minder mensen verdeeld moet worden. ‘U kan de zieken en de tijdelijken uitsluiten, dan blijft er meer over voor de anderen’, zo zou de Europese hr-verantwoordelijke volgens de vakbonden vorige week laten weten hebben.

Ook het feit dat de directie de papierfabriek nog twee jaar bedrijfsklaar wil houden zodat die eventueel binnen een periode van zes maanden kan herstarten, kan bij de vakbonden op weinig begrip rekenen.