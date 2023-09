Delhaize-directie zet door met eigen voorstel voor personeel: eerste verzelfstandigde winkel opent op 10 oktober

De directie van Delhaize zet de geplande verzelfstandiging van de 128 eigen winkels onverminderd voort. De eerste verzelfstandigde supermarkt zal op 10 oktober de deuren openen in Denderleeuw. Daarbij zullen de maatregelen gelden die de directie in haar meest recente voorstel naar voren schoof, hoewel dat niet werd goedgekeurd door de vakbonden.

‘Het is belangrijk voor ons om klaarheid te scheppen voor de werknemers van de betrokken winkels’, nu de opening van de eerste verzelfstandigde supermarkt voor de deur staat, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. ‘We hebben een substantiële inspanning geleverd, hoewel dat niet verplicht was.’

De begeleidingsmaatregelen zijn die die in het ‘ultieme voorstel van protocolakkoord’ staan dat de directie midden september op tafel legde, tijdens overleg onder begeleiding van een facilitator. Het voorziet onder meer in een transitiepremie van 1.645 euro bruto, aangevuld met 125 euro bruto per volledig jaar anciënniteit, en een premie van 10.000 euro bruto voor wie vervroegd met pensioen kan en wil gaan. Werknemers behouden ook hun loon- en arbeidsvoorwaarden, belooft Delhaize. En er is een garantie dat er tot minstens eind 2028 geen winkels sluiten. Voorts zijn er afspraken rond onder meer overuren, landingsbanen en langdurig zieken.

Het voorstel werd door drie van de vier vakbonden bij Delhaize afgekeurd. Alleen de christelijke bediendebond ACV Puls gaf aan verder te willen onderhandelen.

‘Enige optie’

De Delhaize-woordvoerder benadrukt nogmaals dat het verzelfstandigingsplan ‘de enige mogelijke optie is om terug aan te knopen met groei in onze 128 supermarkten in eigen beheer’. De supermarktketen heeft intussen voor 32 van die winkels een zelfstandige overnemer gevonden. ‘In de dagen en weken’ na de opening van de verzelfstandigde supermarkt in Denderleeuw ‘zullen ook de volgende supermarkten de overgang maken’, klinkt het. In totaal zijn zowat 9.000 werknemers betrokken bij de hele verzelfstandigingsoperatie.

‘Delhaize blijft zoals steeds openstaan voor de dialoog met de werknemersvertegenwoordiging en zal systematisch alle vragen blijven beantwoorden in het belang van haar medewerkers’, zegt Dekelver nog.

‘Oorlogsverklaring’

Dat de directie van Delhaize doorzet met zijn franchiseringsplan en de begeleidende maatregelen voor het personeel zonder akkoord van de vakbonden, ‘is een oorlogsverklaring’. zegt Myriam Delmée, voorzitter van de socialistische bediendebond BBTK. ‘Deze beslissing was te verwachten. Maar wat de directie niet begrijpt, is dat ze een enorme wanorde zal scheppen op het moment van de overgang naar franchise’, aldus Delmée.

Myriam Djegham van de Franstalige christelijke bond CNE erkent dat de directie enkele toegevingen heeft gedaan, ‘dankzij de strijd van het personeel’. Maar toch voldoet het finale directievoorstel voor haar niet aan de eisen van de werknemers. ‘Met de aanmoedigingspremies om met pensioen te gaan, of door werknemers te forceren om ontslag te nemen, ontdoet het bedrijf zich van de verantwoordelijkheid om personeel te ontslaan.’

Langs Vlaamse kant zegt Kristel Van Damme van ACV Puls dat het goed is dat de directie op zijn minst zal uitvoeren wat al op tafel lag. Maar de bond blijft wel verder overleg eisen, omdat er nog een aantal zaken uitgeklaard moeten worden. ‘Zo is nog niet duidelijk wat er zal gebeuren als een zelfstandige winkel failliet gaat’, legt ze uit. ACV Puls wil daarover garanties krijgen.

Volgens Van Damme is het niet uitgesloten dat het personeel nog acties zal organiseren. ‘Er ligt wat weinig op tafel. Het moet meer zijn om de mensen gerust te stellen’, zegt ze.