De grote Belgische bedrijven zien het meest af van crisissen en hoge rente

De grote bedrijven renderen nauwelijks. Dat blijkt uit een analyse van Trends samen met de financieel-economische databank Trends Business Information.

We onderzochten bijna een half miljoen balansen van 2022. Als maatstaf in de verschillende categorieën namen we de mediaan, het getal in het midden. De helft van de bedrijven doet beter dan de mediaan, de andere helft presteert slechter.

De grote bedrijven zijn de grote verliezers van 2022. Door alle bedreigingen en lasten in dat jaar waren ze de grootste cashverliezers. Er werd minder geld geput uit de activiteiten dan in het boekjaar 2021.

De kleinste bedrijven werden het minst geraakt door de opeenvolgende crisissen zoals de oorlog in Oekraïne, de torenhoge energieprijzen en de stijgende rente. De kleintjes concurreren immers zelden op het internationale toneel.

Een investering in een vennootschap met één werknemer lijkt op basis van de balanscijfers van 2022 zelfs een betere zaak dan een investering in een gevestigde waarde die internationaal opereert. Het jaarrendement van de kleinste bedraagt 50 procent, terwijl de investering in een bedrijf met 1.000 werknemers en meer slechts 5 procent oplevert. In 2021 was dat nog 8 procent. En dat voor bedrijven die enorm zijn blootgesteld aan internationale concurrentie en dus veel risico’s.

“En vergeet niet dat die 5 procent de mediaan is”, benadrukt Pascal Flisch. “Er zijn dus ook grote bedrijven die 0 procent rendement of iets meer halen. Je zou beter staatsbonnen kopen. De staatsbon op één jaar van deze zomer heeft een nettorendement van 2,81 procent. Dan heb je meer rendement en geen risico’s.”

Trends analyseerde bijna alle balansen van 2022. Dit zijn de alarmsignalen voor onze economie.

De Belgische multinationale bedrijven moeten steeds vaker de duimen leggen tegenover hun internationale concurrenten. Ze moeten ook steeds forser investeren om in hun zog te blijven, maar dat vloekt met de oplopende rentevoeten. Dat blijkt uit een analyse van Trends samen met de financieel-economische databank Trends Business Information. We onderzochten bijna een half miljoen balansen van 2022. Ontdek hier de volgende dagen de belangrijkste conclusies in een overzicht.