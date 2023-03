CEO Ilham Kadri: ‘Het was vroeger bij Solvay taboe over geaardheid te praten. Kun je dat geloven?’

Ilham Kadri is vier jaar CEO van Solvay. In een exclusief interview met Trends legt ze onder andere uit hoe er geschaafd wordt aan het glazen plafond.

Er is ook bij Solvay nog een lange weg af te leggen, erkent Kadri. “26 procent vrouwen is ver van bevredigend. We zijn er nog lang niet. Maar we werken eraan.

“Zo vraag ik aan mijn leidinggevenden wie zij als hun opvolger zien en om hen op te leiden. En in dat schaduw-seniorleiderschap moet er pariteit tussen mannen en vrouwen zijn. En we dichten intussen ook de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

“Maar het gaat niet alleen over vrouwen, maar ook over geaardheid, nationaliteit… Zo was het vroeger bij Solvay taboe over geaardheid te praten. Kun je dat geloven? Het opbouwen van een inclusiecultuur is niet gemakkelijk, maar de lgbtq-gemeenschap heeft nu een prominente plaats, net zoals er een Afrikaans-Amerikaanse groep is.

“Maar diversiteit alleen volstaat niet. Diversiteit is wat je ziet, inclusie en gelijkheid is wat je doet.”

Lees hier het integrale interview met Ilham Kadri:

