Waarom vrouwen de baas zouden moeten zijn

Aan de vooravond van Internationale Vrouwendag op 8 maart bedenken wij, vrouwen, snedige antwoorden op onvermijdelijke vragen als: ‘Wanneer is het Mannendag?’ en ‘Waarom schenken we in de westerse wereld aandacht aan Vrouwendag?’ Er zijn voor de vuist weg tientallen redenen:

Ook in België voeren vrouwen nog steeds meer onbetaalde arbeid uit en worden ze minder betaald per uur. Er zijn vier keer zoveel vrouwen als mannen die voltijds willen werken, maar slechts deeltijds werk vinden. Er is een crisis in de kinderopvang door personeelstekorten en kwaliteitsproblemen, die vooral moeders naar ouderschapsverlof en tijdskrediet doet grijpen. Er studeren meer vrouwen af aan de hogescholen en universiteiten, met betere cijfers, maar toch is de loonkloof nog niet dichtgereden en het glazen plafond niet gesloopt. Vrouwen belanden vaker in armoede en worden vaker het slachtoffer van geweld. Enzovoort.

Daarnaast zouden we allemaal beter worden van meer vrouwelijk leiderschap én ondernemerschap. Slechts 14 procent van de leidinggevende functies op de Belgische arbeidsmarkt wordt bekleed door een vrouw. Zijn mannen betere leiders? Niet per se en niet altijd. Mannen beantwoorden vaker aan ons stereotiepe beeld van leiders, met karakteristieken als zelfvertrouwen en daadkracht. Nochtans hebben we in veel situaties baat bij een empathische en zorgzame leider, leert onderzoek. Helaas kiezen we zowel in de politiek als in het bedrijfsleven niet altijd voor de leiders die we nodig hebben.

Vrouwen maken door stereotypen niet alleen minder kans op promotie. Ze zien zichzelf ook minder snel doorstoten naar de top en zullen zich minder snel kandidaat stellen voor een topjob. Het stereotiepe beeld dat de maatschappij heeft van leidinggevenden botst vaak met hoe de maatschappij vrouwen ziet, maar ook met hoe vrouwen gezien willen worden. Veel organisaties zouden beter af zijn met meer ‘vrouwelijke’ leiders, maar ze zullen de vrouwen in hun organisatie daar ook nog van moeten overtuigen.

Wanneer vrouwen op de barricaden springen om meer diversiteit af te dwingen, gaat het al snel om meer dan genderdiversiteit. Ook bij Stella P. bijvoorbeeld gaat het al lang niet meer alleen om de juiste vrouw op het juiste bestuurszitje te krijgen. “We zoeken mannen én vrouwen én mensen met verschillende achtergronden en culturen”, zegt co-CEO Tessa Dugardin in een interview in Trends van deze week. Want met een diverse bestuurskamer kunnen organisaties hun blinde vlekken wegwerken.

Stereotypen spelen vrouwen niet enkel parten bij het beklimmen van de carrièreladder, maar ook bij het ophalen van kapitaal om hun onderneming te doen groeien. Als ze al een onderneming durven te starten. “We hebben allemaal onbewuste vooroordelen”, zegt Veroniek Collewaert daarover. “Zodra je mensen ruimte geeft om eigen vragen te stellen, sluipen de vooroordelen erin.” Dat is het geval bij rekruteringen, maar evengoed bij investeringen. De Vlerick-professor bestudeert de dynamiek tussen ondernemers en investeerders.

“Mensen worden heel moe van diversiteit, omdat het alleen maar gaat om die ene vrouw of die ene persoon van kleur op die ene plek. Het gaat om veel meer”, poneert de Nederlandse businessangel Janneke Niessen. Het gaat ook om racistische algoritmes, waar Nederland sinds de toeslagenaffaire alles over weet, en zelfs om dispensers waar zwarte handen geen zeep uit krijgen. Want ondernemers lossen vooral problemen op, waar mensen in hun directe omgeving mee geconfronteerd worden.

En ten slotte, misschien wel de allerbelangrijkste reden van al, vrouwen zijn noch in dit landje noch op de aardbol in de minderheid. Hoe komt het dan toch dat ze minder aandacht krijgen? Of hoe verklaart u het dat heel wat namen in de lijstjes met machtige zakenvrouwen u onbekend in de oren zullen klinken?

