Dit zijn de machtigste Vlaamse zakenvrouwen

Nu de jaarlijkse Internationale Vrouwendag er weer aankomt, ging Trends op zoek naar de machtigste zakenvrouwen van Vlaanderen. Dat leverde enkele markante vaststellingen op.

We analyseerden de vrouwelijke zakenwereld op basis van data van onze financieel-economische gegevensbank Trends Business Information. We onderzochten drie criteria. Welke bedrijven met minimaal honderd werknemers hebben een vrouwelijke zaakvoerder of gedelegeerd bestuurder? Welke bedrijven met een vrouw aan het roer zijn de grootste omzetmakers? En ten slotte keken we welke vrouwen veel bestuursmandaten invullen (zie de ranglijsten later).

Een eerste vaststelling: de Vlaamse zakenvrouwen staan aan het hoofd van veel soorten bedrijven. Her en der leeft misschien nog de perceptie dat vrouwen vooral actief zijn in zachtere sectoren, zoals de gezondheidszorg. In de lijst van belangrijkste werkgevers staan zij inderdaad vooraan, maar verderop verandert dat beeld. Vastgoed en de bouw zijn bijvoorbeeld sterk aanwezig, maar ook in de productie van gespecialiseerde machines en het technische beheer van gebouwen vinden we vrouwen aan de top.

Een tweede vaststelling is dat in de lijsten veel namen opduiken die bijna nooit in de belangstelling komen. Het zijn vrouwen die op LinkedIn een indrukwekkend cv presenteren, maar nauwelijks bekend zijn bij het grote publiek. Staan zij minder graag in de schijnwerpers dan hun mannelijke collega’s? Of krijgen ze minder aandacht?

En de derde vaststelling: vrouwen in topposities trekken vrouwen aan. Een mooi voorbeeld is House of HR, opgericht door Conny Vandendriessche die nog altijd aandeelhouder en bestuurder is. Aan het hoofd staat nu Rika Coppens, Trends Manager van het Jaar 2022. Vrouwen bezetten er nog andere sleutelposities. De CFO is Leen Geirnaerdt, zij komt van bpost. Anouk Lagae leidt het filiaal Accent Jobs for People. House of HR heeft 4.300 werknemers en groeide door vele overnames. De vrouwelijke top bouwde er een krachtige groepscultuur.

Lees verder onder rankings

Welke vrouwen staan aan het roer van bedrijven met de hoogste bedrijfsopbrengsten? Dit is de top 40.

Wie zijn de grootste werkgeefsters? Dit is de top 40 van vrouwen aan het roer van bedrijven met de meeste werknemers.

Conny Vandendriessche geldt als een van de leading ladies van de vrouwelijke zakenwereld, en toch staat ze slechts in één lijst: die van de vrouwen met de meeste bestuursmandaten, en dan nog op een bescheiden twintigste plaats. Ook Rika Coppens staat pas op een negende plaats. Hilde Laga, die wel eens wordt omschreven als de machtigste vrouw van de Brusselse beurs, bengelt zelfs helemaal onderaan. Idem voor Sonja De Becker, de voorzitster van MRBB, de holding boven de Boerenbond.

Dat komt omdat we de oefening deden op enkelvoudige vennootschappen, niet op holdingniveau. En voor de bestuursmandaten keken we louter naar het aantal, zonder rekening te houden met het belang ervan. Sonja De Becker en Hilde Laga hebben relatief weinig mandaten, maar het voorzitterschap van MRBB (onder meer de ankeraandeelhouder van KBC Groep) en Gimv wegen zwaar in het Vlaamse financieel-economische landschap.