Brussels Airlines ziet omzet met 56 procent stijgen in eerste kwartaal

Een aanzienlijke stijging van het aantal passagiers zorgde in het eerste semester voor een omzetstijging van 56 procent bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Er was in de eerste jaarhelft wel nog sprake van een verlies van 12 miljoen euro.

Brussels Airlines vervoerde in het eerste semester 3,95 miljoen passagiers, een stijging met 45 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De omzet verhoogde met 253 miljoen euro tot 705 miljoen.

Het eerste semester sluit af op een verlies van 12 miljoen euro, vooral te wijten aan het eerste kwartaal. In het tweede kwartaal werd al een winst geboekt van 31 miljoen euro. De stabielere brandstofprijzen, de toenemende vraag en hogere rendementen geven het vertrouwen dat de luchtvaartmaatschappij solide zwarte cijfers zal behalen voor heel 2023, meldt Brussels Airlines.

Moederbedrijf Lufthansa boekte in het tweede kwartaal een winst van 881 miljoen euro, tegenover 259 miljoen een jaar eerder. Voor het derde kwartaal verwacht Lufthansa zelfs een resultaat dat hoger ligt dan voor de coronapandemie.