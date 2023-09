Bouwonderneming Vandenbussche schakelt robots in bij productie modulaire woningen

De Oost-Vlaamse bouwonderneming Vandenbussche gaat robots inschakelen bij de productie van woningen. In de vestiging in Aalter komt er een afdeling waar robots modulaire houten woonunits produceren. Bij de montage van de woning ter plaatse, komt er wel handenarbeid aan te pas.

Vandenbussche werkt voor de nieuwe afdeling of “microfabriek”‘ samen met het startende Britse technologiebedrijf AUAR. “’s werelds eerste robotische microfabriek”, klinkt het woensdag in een persbericht.

Concreet gaat het om modulaire woonunits, die geproduceerd zullen worden in een nieuwe robotische afdeling. “Onze ambitie is om in 2024 de eerste bouwprojecten samen te realiseren”, aldus CEO Kristof Defruyt over de samenwerking met AUAR.

Tuinhuis in Oostduinkerke

In Oostduinkerke bouwde Vandenbussche een tuinhuis als eerste testopstelling. Alle componenten, van de gevels tot de binnenafwerking, waren op voorhand reeds geproduceerd.

Het bouwbedrijf wijst onder meer op voordelen als een grote tijdswinst en bijhorende kostenbesparing.