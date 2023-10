België, een land van heel kleine ondernemingen: zo ziet ons bedrijvenlandschap eruit

Trends analyseerde samen met Trends Business Information, de financieel-economische dataverschaffer van Roularta Media Group, 497.175 balansen van bedrijven over het boekjaar 2022. Dat is zo goed als het totaal. Ongeveer 10.000 bedrijven hebben hun balansen nog niet neergelegd.

België telde eind vorig jaar weliswaar 1,51 miljoen bedrijven, maar dat is inclusief de eenmanszaken die geen balansen neerleggen.

We zijn hoofdzakelijk een land van heel kleine bedrijven. Vennootschappen met één werknemer maken twee derde van het totaal uit. Samen met de bedrijven tot 9 werknemers gaat het om 94 procent van het totaal.

België telt slechts 0,7 procent bedrijven (3.493) met meer dan 100 werknemers. Slechts 268 ondernemingen hebben meer dan 1.000 werknemers.

Zo ziet het Belgische bedrijvenlandschap eruit

Aantal werknemers Aantal bedrijven Alleen eigenaar 331.671 1 tot 4 werknemers 108.109 5 tot 9 werknemers 24.605 10 tot 19 werknemers 15.239 20 tot 49 werknemers 10.712 50 tot 99 werknemers 3.346 100 tot 199 werknemers 1.791 200 tot 499 werknemers 1.105 500 tot 999 werknemers 329 Meer dan 1000 werknemers 268 Totaal 497.175

Trends analyseerde bijna alle balansen van 2022 en distilleerde daaruit een aantal alarmsignalen voor de economie. De belangrijkste conclusies leest u vanaf donderdag in Trends Magazine of hier in ons online dossier op Trends.be.