Belg innoveert met robot om kleren te persen: wassen en strijken in 60 seconden

Liever dan aan het roer te komen van het Hamse familiebedrijf Cloostermans – dat twee jaar geleden werd verkocht aan Amazon – trok Thibault Corens naar de Verenigde Staten. Hij richtte er Presso op, dat ondertussen 12 miljoen dollar ophaalde en de aandacht van Hollywood trok.

Stelt u zich voor dat u snel een kledingstuk nodig heeft, maar u moet het eerst nog wassen, drogen en strijken. U hangt het in een robotmachine die het kledingstuk in vijf minuten perst en ontsmet. U kunt het fris geperste en gestreken kledingstuk meteen aantrekken. Zo’n apparaat ontwierp Presso, de Amerikaanse scale-up van de Belg Thibault Corens (28) en zijn Indiase vennoot Nishant Jain.

Het ondernemersduo leerde elkaar kennen op de banken van de Universiteit Purdue in de Amerikaanse staat Indiana, waar Thibault Corens op zijn achttiende naartoe trok om een opleiding tot mechanisch ingenieur te volgen. “Zowel voor mijn vennoot als ik was het de eerste keer dat we onze eigen was en strijk moesten doen”, vertelt Corens. “Op een avond praatten we over al de dingen die mensen in hun leven doen zonder erbij stil te staan. Een van die zaken is de was doen. De wasmachines worden almaar beter, maar het proces van het wassen en strijken is de laatste 250 jaar eigenlijk niet veranderd.”

Industrieel netwerk

Dat hun idee tot een start-up zou leiden, stond in 2018 allerminst in de sterren geschreven. De jonge twintiger was voorbestemd om als telg van de zevende generatie een rol te spelen in het Hamse familiebedrijf Cloostermans. Die robotbouwer, met zo’n tweehonderd personeelsleden, ontwerpt geavanceerde machines op de maat van bedrijven en geldt als een verborgen parel. In 2022 nam het Amerikaanse e-commercebedrijf Amazon Cloostermans over, omdat het de technologie goed kon gebruiken voor zijn logistieke keten.

Thibault Corens was toen al een paar jaar naar de Chinese hardwarehoofdstad Shenzhen, vlak bij Hongkong, getrokken. Shenzhen is een miljoenenstad met de grootste elektronicamarkt ter wereld en een uitgebreid industrieel netwerk van productiebedrijven. “We waren in de Verenigde Staten toegelaten tot HAX, de grootste hardware-accelerator ter wereld. Die heeft een kantoor in Shenzhen”, zegt Thibault Corens. “We zaten zo’n tien maanden in Shenzhen. We konden beneden onderdelen oppikken en die boven testen. Daar is onze coretech uit voortgekomen.”

Dat prototype van de wasrobot werd meteen opgepikt door het Amerikaanse zakenblad Forbes, de onlinetechpublicatie TechCrunch en al snel ook door investeerders. Enkele Belgische businessangels ondersteunden Corens. Eind 2020 organiseerde Presso een zaaironde van 1,8 miljoen dollar bij fondsen uit Silicon Valley zoals Pathbreakers, AME Cloud Ventures, SOSV, 1517 Fund en YETI Capital. Begin vorig jaar was er een nieuwe ronde van 8 miljoen dollar bij bestaande aandeelhouders, aangevuld met nieuwe prestigieuze fondsen als onder meer Uncork Capital, Cherubic Ventures en VSC Ventures.

Veel plaats

“Al vrij snel na de opstart kregen we het sein van de filmstudio’s uit Hollywood dat ze ons nodig hadden. De hoofdrolspelers in een film moeten vaak dezelfde kleren dragen. Als er iets mis is met een kledingstuk, kunnen ze het met onze Presso snel reinigen. Dat is een van de redenen waarom we ons bedrijf in Atlanta hebben opgericht”, zegt Thibault Corens.

Atlanta ontpopte zich de laatste jaren tot de op drie na grootste techhub van de Verenigde Staten. De hoofdstad van de zuidelijke staat Georgia is aantrekkelijk omdat ze goedkoper is dan Silicon Valley, meer potentiële werknemers heeft en beschikt over een topuniversiteit als Georgia Tech. Hollywood verschoof bovendien een deel van zijn activiteiten naar Atlanta. “De belastingvoordelen in Georgia spelen zeker een rol, maar hier is ook gewoon nog veel plaats. De meeste Marvel-films bijvoorbeeld zijn in Atlanta opgenomen.”

Toch bleek de filmwereld alsnog niet de juiste markt te zijn voor Presso. De studio’s waren wel geïnteresseerd, maar het verdienmodel klopte niet. Bij de studio’s had Presso zijn toestellen na enkele maanden opnieuw moeten verkopen aan een ander bedrijf. Presso zoekt klanten die de toestellen permanent op dezelfde locatie plaatsen. “We richten ons nu vooral op wassalons, beheerders van appartementsgebouwen en hotels. Zij kunnen Presso als extra voorziening gebruiken om klanten aan te trekken. Enkele van onze investeerders zijn eigenaar van zulke appartementsgebouwen. De mensen die ons product willen, investeren in ons.”

Presso is geen droogkuis in een nieuw jasje. Het bedrijf gebruikt niet de chemische producten die in die stomerijen gangbaar zijn, maar zweert bij een milieuvriendelijke aanpak. “Met een klassiek wassysteem verbrandt de stoom de vervuilende stoffen”, legt Corens uit. “Wij veranderen de moleculaire structuur zodat de slechte geurtjes verdwijnen. Met stoomdruk zorgen we dat de kleur van de kleren behouden blijft en dat ze niet krimpen.”

Twaalfde versie

Presso is klaar voor een nieuwe kapitaalronde, om de productie op te schroeven. De uit China afkomstige onderdelen worden nu in Atlanta geassembleerd. “We zitten aan de twaalfde versie van de Presso. Van de jongste versie hebben we zo’n twintig exemplaren gemaakt. We zijn nog volop bezig het product te verbeteren. We willen nog meer automatiseren en vooral de tijd die per kledingstuk nodig is terugbrengen van 5 minuten naar 60 seconden”, zegt Thibault Corens. “We zijn de eerste op de markt met dit product. We willen met het geld van de volgende ronde zo veel mogelijk marktaandeel innemen.”

Presso heeft zo’n twintig werknemers, maar de oprichters verwachten dat dat aantal dit jaar zal verdriedubbelen. “Mijn medeoprichter en ik, en ons managementteam, volgen sinds een paar jaar een managementtraining. We willen zelf geen rem zijn op de ontwikkeling van het bedrijf. Mijn rol is die van CTO (technisch directeur, nvdr), maar wat een CTO van een start-up in het begin moet doen, is iets helemaal anders dan wat hij moet doen als de start-up in de groeifase zit. Van andere ondernemers hoor ik dat wie zich het beste kan aanpassen tijdens de groei van het bedrijf, het meest succesvol is.”

Thibault Corens woont ondertussen al tien jaar in de Verenigde Staten. Hij trouwde er ook met een Mexicaans-Amerikaanse vrouw. Toen hij met Presso startte, legde hij zich een jaar lang toe op zijn accent, zodat hij nu Engels spreekt als een Amerikaan. Hij is ondertussen ingeburgerd in de zakenwereld van Atlanta, die al decennialang een hechte band onderhoudt met België – onder meer bedrijven als Barco, UCB en Solvay zijn er bekende werkgevers. Corens demonstreerde de AI-robot van Presso onlangs nog aan de Belgische ondernemers die naar Atlanta reisden met The Future Is Digital-delegatie van de technologiefederatie Agoria. Mist hij België? “Toch wel. Ik zou best willen terugkeren, maar op dit moment is het zinvoller hier te blijven”, zegt hij. “Onze markt is hier. Maar als we naar Europa komen met Presso, sta ik zeker open voor een kantoor in België.”