Amazon werkt samen met 1.200 Belgische bedrijven

In zijn eerste jaar in België heeft de Amerikaanse e-commercereus Amazon ongeveer 1.200 Belgische bedrijven aangetrokken om op zijn platform Amazon.com.be te verkopen. Dat heeft het bedrijf dinsdag meegedeeld.

De Belgische bedrijven verkochten samen 5 miljoen producten, aldus Amazon. Consumenten konden al langer kopen via de Franse, Duitse en Nederlandse sites van Amazon, maar een jaar geleden begon het bedrijf ook in België te werken. Amazon verkoopt zelf producten, maar heeft ook een ‘marktplaats’ waarop ondernemers hun waren kunnen aanbieden.

In Antwerpen startte het bedrijf met een eigen bezorgcentrum, maar Amazon werkt ook samen met bpost om een groot deel van zijn pakjes te bezorgen. Dat blijft voorlopig zo. ‘We zullen verder in logistiek investeren als het nodig is, maar we hebben daar nu geen grote aankondigingen over te doen’, zei country manager Eva Faict dinsdag tijdens een persbriefing.

Bij de lancering vorig jaar doken gekke vertalingen in het Nederlands op. Dat probleem is een jaar later nog niet van de baan. Een opbergdoos Duplo-blokken wordt bijvoorbeeld een ’toiletdoos’, een stijltang van het merk Saint Algue heet een ‘stoomstrijkijzer’ met ‘algenplaten’ en een Disney-trui voor vrouwen krijgt als omschrijving ’trekpleister femme’ mee. Faict legt uit dat de automatische vertalingen complex zijn. ‘Frans naar Nederlands is moeilijker dan Engels naar Nederlands. We werken eraan, maar het is geen eenvoudig probleem om op te lossen. Een team werkt eraan.’

Amazon presenteerde ook resultaten van een studie waaruit moet blijken dat er nog heel wat kansen liggen voor Belgische ondernemers. Nogal wat bedrijven zouden online kunnen verkopen, maar hebben de stap toch nog niet gezet. Vanaf 23 oktober wil Amazon hen overtuigen via gratis digitale cursussen in een e-academy.