Zijn onze luchthavens klaar voor de drukke zomer? ‘Verwacht geen toestanden zoals op Schiphol’

Trends kreeg een stand van zaken van de luchthavens van Zaventem en Oostende. Kunnen zij de verwachte zomerdrukte aan en hoe zit het met de vrees voor stakingen en personeelstekort? “We verwachten deze zomer geen uitzonderlijke problemen, wat niet wil zeggen dat er helemaal geen vertragingen en afgelaste vluchten kunnen zijn”, zegt Nathalie Pierard, woordvoerder van Brussels Airport.

Vakantie is een periode van rust en een moment om de batterijen weer op te laden, maar de voorbije jaren gooiden stakingen op luchthavens al meermaals roet in het eten van vakantiegangers. Er is al jarenlang een tekort aan luchthavenpersoneel, en stakingen van het luchthavenpersoneel of de bagageafhandelaars leidden tot vertragingen en geschrapte vluchten. We gingen na hoe de luchthavens kijken naar de komende zomerperiode.

Brussels Airport

Brussels Airport, de grootste luchthaven van ons land, bleef de voorbij periode niet gespaard van hinder. Tijdens de krokusvakantie bleven zo’n 5.000 stuks bagage achter op de luchthaven na een spontane staking bij Aviapartner. Het personeel van de bagageafhandelaar uitte zijn onvrede over de hoge werkdruk en -omstandigheden. Op 16 december werden honderden vluchten geschrapt als gevolg van een nationale betoging en vorig jaar ging het tegen het einde van de zomer mis vanwege een politiestaking.

“We verwachten deze zomer geen uitzonderlijke problemen, wat niet wil zeggen dat er helemaal geen vertragingen en afgelaste vluchten kunnen zijn. Niet alles is voorspelbaar, maar we hoeven niet te vrezen voor toestanden zoals op de luchthaven van Schiphol, die nog meer dan Brussels Airport gebukt gaat onder een personeelstekort”, aldus Nathalie Pierard, woordvoerder van Brussels Airport.

Personeelstekort op de luchthaven van Schiphol Nathalie Pierard verwijst naar de structurele moeilijkheden die de luchthaven van Amsterdam al sinds vorig jaar pijnigen. Schiphol moest door een tekort aan onder meer beveiligers aan luchtvaartmaatschappijen vragen het aantal reizigers te verminderen in het drukke zomerseizoen. Het leidde tot een rampzalig jaar, ook financieel. Schiphol leed in 2022 een nettoverlies van 77 miljoen euro. Ook voor de komende zomerperiode sluit de luchthaven niet uit dat het weer een reizigersplafond zal inroepen door een tekort aan personeel bij de bagageafhandelaars. Dat zei een woordvoerder aan De Telegraaf.

De luchthaven van Zaventem maakt zich dus sterk dat het bij de grote luchthaven in ons land niet zo’n vaart zal lopen. “Er zijn momenteel zo’n 400 vacatures bij Brussels Airport en onze partners. Ik begrijp dat dat veel lijkt, maar dat is op een totaal van 24.000 banen. In het verleden lag dat cijfer hoger. Tijdens dezelfde periode vorig jaar waren er meer dan 500 openstaande jobs”, benadrukt Pierard.

Hieronder ziet u de evolutie van het jaargemiddelde van openstaande vacatures op de luchthaven van Zaventem. Tijdens de coronacrisis is een grotere leegloop op de luchthaven vermeden dankzij de soepele maatregelen van de overheid rond technische werkloosheid.

Luchthaven Oostende en Charleroi

Waar grote luchthavens afrekenen met een personeelstekort is er in de luchthaven van Oostende geen vuiltje aan de lucht. “Onze luchthaven is, net als die van Antwerpen, kleiner dan Brussels Airport. Wij hebben helemaal geen personeelstekorten en verwachten een mooie zomer”, zegt Tom Rutsaert, woordvoerder van de luchthavens van Oostende en Antwerpen. “Bovendien springen wij regelmatig bij als er in andere luchthavens in binnen- of buitenland problemen zijn. TUI boekt vluchten om in Oostende en wij zorgen dan voor extra personeel.”

Trends sprak ook telefonisch met de woordvoerder van de luchthaven van Charleroi en ontving nadien een schriftelijke mededeling. “Charleroi heeft niet te maken met interne problemen en alle vluchten gaan door zoals gepland. We kunnen ons natuurlijk niet voorbereiden op mogelijke problemen op de Europese vliegroutes die door de luchtverkeerscontrole worden oppikt”, schrijft Philippe Verdonck, CEO van Brussels South Charleroi Airport.

Rustiger dan 2019

De drukste dag op Brussels Airport wordt vrijdag 30 juni, voorspelt Nathalie Pierard. “Dat is de vertrekdag bij uitstek. Maar dit jaar staan we voor de eerste keer voor een nieuwe situatie doordat er nu voor het eerst verschillende data zijn voor de start van de zomervakantie. Waar we in Vlaanderen op 30 juni de vakantie ingaan, is dat pas op 8 juli in Wallonië.”

Brussels Airport verwacht ook dit jaar niet hetzelfde aantal passagiers als voor corona. Hoewel het aantal vluchten elke maand hoger uitvalt in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, valt op dat het aantal businessvluchten en vluchten naar Azië achterblijft. “We hadden in de zomer van 2019 97.000 passagiers in één dag, onze drukste dag ooit”, aldus Pierard.

Oostende wijst naar volgeboekte vluchten voor de zomer. “Deze zomer is de bezettingsgraad op vluchten in Oostende al bijna gelijk aan de cijfers van 2019. Dat is het hele jaar 2023 al het geval”, stelt Tom Rutsaert, woordvoerder van de luchthavens van Oostende en Antwerpen. “In Antwerpen zijn de cijfers van dit voorjaar minder goed, maar dat heeft veelal te maken met de levering van nieuwe TUI-toestellen die iets later kwam dan gepland. We verwachten dat het aantal reizen ook in Antwerpen zal toenemen.”

