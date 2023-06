Brussels Airport rondt kaap van 2 miljoen passagiers in mei

Brussels Airport heeft in mei 2,07 miljoen passagiers over de vloer gekregen, ruim een vijfde meer dan in mei 2022. Dat heeft de luchthaven dinsdag bekendgemaakt.

Dat de kaap van 2 miljoen gerond werd, is onder meer te danken aan de lentevakantie in het Franstalig onderwijs, de meivakantie in Nederland en de verlengde weekends van Hemelvaart en Pinksteren. ‘Daarnaast zorgde het slechte weer in april voor meer lastminuteboekingen naar de zon in mei’, zegt Brussels Airport.

Van januari tot en met mei ontving de luchthaven van Zaventem ruim 8,2 miljoen passagiers, 36 procent meer dan in de eerste vijf maanden van 2022, toen er nog coronabeperkingen waren. Het aantal vliegbewegingen van passagiersvliegtuigen nam met een vijfde toe, wat betekent dat er gemiddeld meer passagiers in het vliegtuig zitten. In mei waren er zo gemiddeld 143 passagiers per vlucht, tegenover 130 in mei 2022.

Op de luchthaven werd in mei voorts 58.839 ton vracht verwerkt, 10 procent minder dan in mei vorig jaar. Na vijf maanden staat er -8 procent in de cargotabellen.