De echte reden waarom Twitter opeens X.com moet worden

Een nieuwe dag, een nieuwe stunt van Elon Musk. Twitter wordt vervangen door X.com. Zelfs het iconische logo met het vogeltje sneuvelt. De uitleg van Musk is dat het past in zijn strategie om van Twitter “het digitale dorpsplein van de wereld” te maken. Zijn echte motieven zijn veel minder idyllisch. Twitter balanceert op het rand van het faillissement. Musk gokt op twee paarden, om toch als een overwinnaar uit dat faillissement te komen.

44 miljard en 15 miljard. Die twee cijfers moet u onthouden wanneer Elon Musk stunts uithaalt met Twitter. Vorig jaar kocht hij het sociaal netwerk voor 44 miljard dollar, een waanzinnig bedrag (zie kader). Nog geen jaar later is de waardering van het bedrijf gekelderd naar 15 miljard dollar.

Dat heeft alles te maken met Elon Musk zelf. Hij heeft zowat al het personeel ontslagen of weggejaagd. Van de 7.000 medewerkers bij de overname zouden er nog 1.500 overblijven. Hij joeg ook adverteerders weg, waardoor de inkomsten met de helft terugvielen. Musk en Twitter worden bedolven onder miljoenenclaims, bijvoorbeeld omdat hij weigert huur of ontslagvergoedingen te betalen. Musk is in oorlog met iedereen, en daardoor is Twitter aan het omvallen.

Super-app

Wanneer Elon Musk voor het figuurlijke ravijn staat, is zijn reflex altijd plankgas te geven om eroverheen te proberen springen. Nu wil hij Twitter in een recordtempo laten vervellen tot een super-app als het Chinese Wechat. In China is Wechat een digitaal Zwitsers zakmes, een onlinevenster op de wereld, waarmee je berichten kunt sturen, boodschappen bestellen, een doktersafspraak vastleggen en elektronische betalingen uitvoeren.

Vooral dat laatste ziet Musk als een reddingsboei, om de weggevluchte adverteerders te compenseren. Betalingen faciliteren betekent inkomsten op transacties. Maar Musk houdt geen rekening met de totaal verschillende context. Wechat kon uitgroeien tot een betaalgigant, omdat de elektronische betaalmarkt in China nog niet zo matuur was. In de Verenigde Staten en Europa is de betaalmarkt veel geavanceerder. Het is veel moeilijker de dominantie van de bestaande spelers te breken.

Verhaal nodig

Toch zal Musk met X.com doorzetten, omdat hij een nieuw verhaal nodig heeft om zijn schuldeisers van zich af te houden. Ongeveer 20 miljard dollar van de overname werd gefinancieerd met een mix van bankleningen en investeringen van bevriende techinvesteerders. Door de gekelderde waardering van Twitter kampen die geldschieters met enorme verliezen. Musk heeft zijn persoonlijke blootstelling veel beter kunnen afdekken, maar hij kan niet al zijn bruggen verbranden.

Wanneer Twitter eerder omvalt dan hij nieuwe inkomsten of financiering kan vinden, heeft hij nog een troefkaart achter de hand. Er is al jaren sprake van dat Musk zijn enorme imperium zal consolideren in één holding, X. Hij zou in het moederbedrijf boven Twitter ook nog andere participaties kunnen steken, zoals SpaceX of zijn Tesla-aandelen. Ook zo kan hij zijn schuldeisers en mede-investeerders paaien. Die truc heeft hij al eens uitgehaald. Toen zijn zonnepanelenbedrijf Solarcity op omvallen stond, fuseerde hij het met Tesla. Maar nu staat veel meer op spel.

De deal van 44 miljard dollar die Musk wilde torpederen Even een jaar terug in de tijd. In het voorjaar lanceerde Musk een overnamebod van 44 miljard dollar op Twitter. Daarvoor bestond geen enkele businesscase. Twitter is als sociaal netwerk een nichespeler en kan commercieel niet mee met giganten als Facebook, Instagram en TikTok. Twitter is wel zeer invloedrijk in het publieke debat, en Musk zag een kans om zijn enorme populariteit op dat netwerk te betonneren. Hij gebruikt die populariteit om zijn enorme zakenimperium te beschermen. Door kritische politici hard aan te pakken of hun vijanden te steunen en door zijn fans op te zwepen om in Tesla of andere bedrijven te geloven. De aandelenkoers van Tesla is altijd al zeer hoog geweest in verhouding tot de prestaties van het bedrijf. Musk heeft de voorbije jaren de enorme waardering van Tesla, waarvan hij nog altijd de referentie-aandeelhouder is, gebruikt als een virtuele bankautomaat. Het liet hem toe enorme bedragen te lenen met Tesla-aandelen als onderpand. En als het moest, kon hij Tesla-aandelen tegen een zeer hoge prijs verkopen. Dat was hij ook van plan, om de overname van Twitter te financieren, maar vorig jaar begonnen de beurzen te kelderen. Ook de koersen van Tesla en Twitter begonnen te zakken. Vorige zomer probeerde Musk daarom eerst de deal te annuleren, maar hij had al een bindende overeenkomst getekend. Hij wilde de deal daarom juridisch aanvechten, maar daardoor dreigde al zijn correspondentie met bevriende miljardairs op straat te liggen, wat nog grotere problemen zou veroorzaken. Hij liet de deal dan maar doorgaan.

Lees ook: