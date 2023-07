Twitter-eigenaar Elon Musk zet een punt achter het merk Twitter en het iconische logo met het blauwe vogeltje. X wordt de nieuwe naam van het platform, waarvan Musk een alles-in-één-app wil maken voor sociale media, berichten en betalingen.

Sinds Elon Musk vorig jaar Twitter heeft overgenomen voor 44 miljard dollar, geeft hij het bedrijf een nieuwe, ingrijpende wending. Daarbij horen ook een nieuwe naam en een nieuw logo. De nieuwe naam wordt X.

Musk lanceerde zondag op Twitter een flikkerende X, zonder verdere details. Dat wakkerde de speculaties al aan. De voorbije uren heeft de zakenman al meerdere verwijzingen naar X gepost. De letter pronkt ook in zijn profielafbeelding op Twitter. Het internetdomein X.com leidt gebruikers al automatisch naar de Twitter-website.

‘Geen limieten’

De Twitter-gemeenschap is al het een en ander gewoon van de flamboyante Twitter-eigenaar. Musk betrok ook Linda Yaccarino bij X, de nieuwe bestuursvoorzitter van Twitter.

“X zal het mondiale dorpsplein veranderen. X is de toekomst van oneindige interactiviteit, gericht op geluid, video, berichten, betalingen en bankieren”, schrijft Yaccarino in een tweet. “Het is als een mondiaal marktplein voor ideeën, goederen, diensten en kansen. Het is door AI gedreven en verbindt ons op manieren die we ons nog maar net kunnen inbeelden.”

In een daarop volgende tweet schrijft ze: “De transformatie kent geen limieten. X wordt het platform dat alles kan brengen. Elon Musk en ikzelf kijken ernaar uit om samen met onze teams en al onze partners X aan de wereld te introduceren.”

There’s absolutely no limit to this transformation. X will be the platform that can deliver, well….everything. @elonmusk and I are looking forward to working with our teams and every single one of our partners to bring X to the world. — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023

Alles-app

Musk heeft al eens het idee uitgesproken om van Twitter een ‘alles-app’ te maken, waarmee gebruikers betalingen kunnen verrichten, chatten, nieuws lezen, spelletjes spelen en shoppen. Toen noemde hij ook de naam X. Maar Musk heeft op Twitter ook eens positief gereageerd op een idee om al zijn bedrijven, waaronder Tesla, SpaceX, Boring Company en Twitter, onder te brengen in één nieuw bedrijf met de naam X.

De keuze voor X als nieuwe naam is geen toeval. Musk was in het verleden mede-oprichter van de betalingsdienst X.com, die later in PayPal opging. De letter is ook te vinden in de naam van zijn ruimtevaartbedrijf, SpaceX, en een van de modellen van zijn autobedrijf Tesla kreeg de naam Model X. Ook één van zijn kinderen draagt de letter in zijn naam: X Æ A-12.

Threads

De nieuwe naam is geen toeval. Twitter zit al even in een lastig parket. Sinds Elon Musk het sociaal netwerk kocht, heeft hij meer dan de helft van het Twitter-personeel ontslagen en maakte hij de moderatie op het platform soepeler. Die maatregelen konden op veel kritiek rekenen bij de gebruikers.

De voorbije maanden keken daarom al veel gebruikers uit naar alternatieven, zoals Mastodon of het nieuwe Threads. Dat laatste is een nieuw sociaal netwerk van Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Threads is in veel opzichten een kopie van Twitter, ook al zit de app nog in een vroege ontwikkelingsfase en is ze nog niet beschikbaar in Europa. Musk liet verstaan dat de advertentie-inkomsten van Twitter de voorbije maanden zijn gehalveerd, wat een mogelijk gevolg is van de opkomst van concurrenten .

