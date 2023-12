Na vier jaar van vertragingen gaf Tesla-CEO Elon Musk dan toch het startschot voor de leveringen van de Cybertruck, zijn nieuwe elektrische pick-up. Hij zal 60.990 dollar kosten en dat is flink meer dan de 39.900 dollar die in 2019 werd vermeld. Is die meerprijs te verantwoorden? Trends sprak met twee autojournalisten.

In Austin, een stad in de Amerikaanse staat Texas, hield Tesla zijn lanceringsevenement voor de langverwachte Cybertruck. Oorspronkelijk zou die in 2021 verschijnen, maar door productieproblemen werd de lancering telkens uitgesteld. De eerste Cybertrucks worden nu geleverd, maar dat is slechts aan een dozijn klanten. Tesla verwacht aanvankelijk slechts kleine eenheden van de Cybertruck te produceren, maar het zal de productie op termijn opdrijven.

Het standaardmodel van de Cybertruck heeft achterwielaandrijving en belooft een rijbereik van zo’n 400 kilometer. Hij is in de Verenigde Staten vanaf 60.990 dollar te koop. Er zijn ook nog twee duurdere modellen, die Cyberbeast worden genoemd. Een model met dubbele motor, vierwielaandrijving en een bereik van 550 kilometer kost 79.990 dollar. Het snelste model van de elektrische pick-up haalt 850 pk en heeft een bereik van 515 kilometer. Het kost 99.990 dollar.

Verwachtingen getemperd

Een flink hogere prijs dus, maar is die ook te verantwoorden? “Het is niet verrassend dat de Cybertruck een stuk duurder is uitgevallen dan eerder werd aangekondigd”, stelt Yves Wouters, autojournalist bij Autofans.be. “De auto heeft een complexe carrosserie van geborsteld roestvrij staal en heel wat onderdelen zijn van nul ontworpen, speciaal voor dit model. Het is van de DeLorean uit Back to the Future geleden dat nog een auto op deze manier werd gemaakt.”

© Cover Images via ZUMA Press

Oorspronkelijk zou de Cybertruck 39.990 dollar kosten en daarmee zou hij goedkoper worden dan de Model 3 (de elektrische sedan, nvdr) van Tesla. “Dat was gewoonweg onhaalbaar. De Model 3 wordt op grotere schaal geleverd, waardoor Tesla de prijs kan laten zakken. Daarnaast zijn veel onderdelen voor de Model 3 gerecupereerd uit eerdere modellen”, legt Wouters uit. Hij sluit niet uit dat Tesla op termijn een goedkopere variant van de pick-uptruck zal uitbrengen.

Opvallend is dat Musk na afloop van het evenement donderdag de verwachtingen van de investeerders temperde. Het zal nog tot 2025 duren om een productiecapaciteit van 250.000 voertuigen per jaar te bereiken. Dat is “vrij laag voor Tesla”, merkt Yves Wouters op. Tesla verwacht de eerste achttien maanden geen positieve cashflow voor de Cybertruck. Wouters is er ook van overtuigd dat het model maar in een beperkt aantal markten gelanceerd zal worden. Hij verwacht geen komst naar België. Telsa maakte nog niets bekend over de beschikbaarheid in ons land.

Gimmicks

Tijdens het lanceringsevenement nam Elon Musk ook de tijd enkele functies van de nieuwe pick-up uit te lichten. De carrosserie is deels kogelvrij en de batterij van de wagen kan ook gebruikt worden om elektronische apparaten en andere elektrische auto’s op te laden. Daarnaast pakte Tesla ook uit met de snelheid van zijn duurste Cyberbeast. In een video kregen toeschouwers te zien hoe de pick-up een Porsche 911-sportwagen versloeg in een race.

“Ik heb gemengde gevoelens bij de Cybertruck”, steekt Tony Verhelle, autojournalist van Newmobility.news, van wal. “Het is opvallend dat Tesla de aandacht sterk verschuift richting de snelheid en andere features, terwijl de terreincapaciteiten naar de achtergrond worden geveegd. Bij de eerste prototypes is ook al gebleken dat die terreinprestaties tegenvallen.”



Yves Wouters merkt op dat veel van de features die Tesla onderstreept, als een gimmick aanvoelen, maar anderzijds verdient Tesla volgens hem ook lof voor de durf die het heeft getoond. “Elk automerk doet af en toe wel iets geks. Zo heeft Opel ooit de Speedster uitgebracht, die nog het meeste leek op een Britse roadster. Heel atypisch voor het Duitse merk. De Cybertruck voelt aan als een model waarmee Tesla de markt wil toetsen. Het is nog de vraag of dit een vervolg krijgt of de geschiedenis ingaat als een eenmalig feit.”

Juiste strategie?

Is de experimentele Cybertruck wel het nieuwe model dat Tesla nodig heeft? Aandeelhouders keken al jaren uit naar een nieuw model van de Amerikaanse autobouwer. De vraag is of Tesla niet beter had ingespeeld op een opkomende markt voor elektrische auto’s: de goedkopere modellen.

“Tesla werkt aan zo’n betaalbaar model – die wordt nu al door iedereen de Model 2 genoemd – en ook aan een nieuwe roadster, maar het is mij ook onduidelijk waarom uitgerekend de verschijning van de Cybertruck zo sterk werd nagestreefd, aldus Wouters.

De Cybertruck is ook atypisch in de strategie die we de voorbije maanden hebben gezien bij Tesla. Het merk verlaagde meermaals de prijs van zijn modellen. De autoconstructeur leek zo richting een volumemerk te evolueren. “Tesla krijgt nu voor het eerst te maken met serieuze concurrentie en het is opvallend dat het merk zich tot een prijzenslag liet verleiden. Het is sterk de vraag of dat op de lange termijn de juiste strategie is”, zegt Tony Verhelle.

Mogelijk moet de Cybertruck mee tegengas bieden om het premium imago van het merk te versterken. “De Cybertruck is alleen al door zijn uiterlijk een eyecatcher, een prestigestuk. Het is het soort auto dat door populaire YouTubers wordt gekocht om content te maken. Maar eigenaars van pick-uptrucks in de VS zullen hem vooral als onhandig beschouwen. Wie hem koopt, maakt een statement. 60.000 dollar is dan niet te veel voor die doelgroep.”

