Elektrische auto’s tussen de 20.000 en 25.000 euro zijn een hot topic. De autobouwers verdringen elkaar om aan te kondigen dat ze aan zo’n model werken. Maar waar komt die plotse belangstelling vandaan en welke merken hebben de meeste kans om straks het lageprijzensegment aan te voeren?

In de komende maanden en jaren mogen we ons verwachten aan goedkope elektrische auto’s van tal van merken: Volkswagen, Citroën en Fiat (groep Stellantis) en Tesla, om er maar enkele te noemen. Woensdag raakte bekend dat Renault nog een stap verder wil gaan: het werkt het aan een elektrische auto van minder dan 20.000 euro.

De activiteiten voor elektrische auto’s van Renault zijn ondergebracht in de dochter Ampere, die sinds 1 november autonoom werkt. De Franse autobouwer wil het nieuwe bedrijf in april of mei – “afhankelijk van de marktomstandigheden” – naar de beurs brengen met een waardering van 8 tot 10 miljard euro.

Waar komt die grote belangstelling voor goedkope elektrische auto’s vandaan? Tony Verhelle, auto-expert bij Newmobility.news, ziet een aantal verklaringen. “In het lageprijzensegment is er nog veel werk voor constructeurs, want de prijs van kleinere auto’s is de jongste jaren met 50 procent gestegen. Tegelijk is de vraag naar duurdere wagens wat gaan liggen, die markt is ietwat verzadigd. Onlangs heeft Volkswagen enkele fabrieken stilgelegd om die reden. Nog een verklaring is dat Tesla zijn prijzen meermaals heeft verlaagd. Of dat strategisce een goede keuze is, daar kan je over discussiëren, maar het heeft mee de markt wakkergeschud.”

Renault en Tesla

Goedkope elektrische auto’s zijn vandaag realistisch omdat de constructeurs na de eerste generaties van duurdere elektrische wagens oplossingen hebben gevonden om de prijs te drukken. Maar dat wil niet zeggen dat elk merk de juiste kaarten in handen heeft. Verhelle bespreekt welke merken het meeste kans hebben om marktaandeel in dat lage segment te claimen.

“De groep Renault is één van de pioniers in elektrische wagens met auto’s als de Nissan Leaf en de Renault Zoë. Dat zijn al kleinere modellen. Met de Dacia Spring heeft het ook een andere uitstekende goedkope elektrische auto op de markt. Laatst heb ik ook cijfers gezien over de mate waarin die constructeur wil besparen op zijn productieproces, en dat is indrukwekkend. Renault staat er dus heel goed voor.”

‘Toegegeven, het is al vaker verkondigd, maar ondanks het succes van de Tesla Model Y – die het goed doet in Europa – zal de groei niet blijven duren’ Tony Verhelle, Newmobility.news

Tesla is op dit moment de grootste fabrikant van elektrische auto’s ter wereld, maar het blijft wachten op een goedkoper model. De Tesla Model 3 is de goedkoopste van het merk en kost momenteel 45.970 euro in België. “Toegegeven, het is al vaker verkondigd, maar ondanks het succes van de Model Y – die het goed doet in Europa – zal de groei niet blijven duren. Toch kan je Tesla nooit helemaal uitsluiten. Elon Musk probeert altijd te verrassen.”

Chinese outsiders

En dan zijn er de Chinese merken. De jongste maanden duiken er almaar nieuwe merken op in onze markt. “Ze worden gesteund met subsidies – waar Europa nu tegen optreedt – en zeker is dat ze onze markt niet meer willen loslaten”, zegt Verhelle. Hij wijst naar MG dat al erg succesvol is in België met zijn goedkope SUV’s. De goedkoopste, de MG4 Electric, kost 32.285 euro. Verhelle ziet ook nog groei voor BYD, dat na Tesla de grootste fabrikant is van elektrische auto’s ter wereld. Maar de goedkope stadsauto’s zijn niet de topprioriteit voor de meeste Chinese merken, weet de auto-expert.

“Er is een verklaring waarom de Chinese autobouwers traditioneel de kleinere auto’s links laten liggen. In China is het de gewoonte dat ouders en grootouders de aankoop van een auto sponsoren, maar op voorwaarde dat het om een grotere auto gaat, waarin zij kunnen worden vervoerd. Als het toch om kleinere auto’s gaat in China, zijn het zulke kleine en eenvoudige modellen dat ze in Europa niet zouden aanslaan.”

De BYD Seal. De meeste Chinese merken laten het goedkoopste segment links liggen. © BYD

Een andere outsider is Volkswagen, dat onlangs de productie van elektrische wagens moest stilleggen vanwege de zwakke vraag. “Volkswagen heeft het moeilijk met de verkoop van zijn elektrische auto’s. Het merk wil nu graag zijn ID1 en ID2 uitbrengen, die respectievelijk 20.000 en 25.000 euro zullen kosten, maar alles wijst erop dat de autogroep een achterstand heeft in dat segment.”

Vlaamse subsidie

Onlangs raakte bekend dat Vlaanderen de aankoop van elektrische auto’s voor particulieren zal subsidiëren. Kopers kunnen beroep doen op premies tot 5.000 euro als de aankoopprijs voor hun wagen 40.000 euro of lager bedraagt. Het kan dat daarmee de vraag naar goedkope elektrische wagens zal groeien.

“Het is logisch dat goedkope auto’s het doel zijn van de subsidie, maar eerlijk gezegd blijf ik die beslissing vreemd vinden. Kan dat geld niet beter in het openbaar vervoer worden geïnvesteerd? Beter is misschien de oplossing van Frankrijk dat mensen uit de lagere sociale bevolkingsgroepen wil aanspreken met leasing in plaats van aankoop van goedkope elektrische auto’s. Het verschil met België is dat Frankrijk een minder breed netwerk openbaar vervoer heeft.

