Is Ilham Kadri (CEO Solvay) 12 miljoen euro bonus waard?

Solvay stelt zijn aandeelhouders voor om CEO Ilham Kadri een bonus van maar liefst 12 miljoen euro uit te keren. Het chemiebedrijf wil haar zo belonen voor het werk voor de opsplitsing van het bedrijf en haar aan boord houden, klinkt het. Valt zo’n bedrag nog te verdedigen? Beloningsexpert Xavier Baeten (Vlerick Business School) legt uit hoe we die uitzonderlijke bonus moeten kaderen.

Solvay roept de aandeelhouders op 8 december samen om de opsplitsing in Solvay en Syensqo goed te keuren. Een van de agendapunten is een uitzonderlijke bonus van 12 miljoen euro voor CEO Ilham Kadri. Dat meldt de krant De Tijd en bevestigt het bedrijf. Als de opsplitsing goedgekeurd wordt, wordt Kadri de CEO van Syensqo.

Hulde aan Kadri

“De bonus is een erkenning voor haar uitzonderlijke inzet in het kader van de voltooiing van het project tot partiële splitsing”, klinkt het in de documenten voor de aandeelhouders. De raad van bestuur wil “hulde brengen” aan Kadri “voor de jaren van uitzonderlijke prestaties aan het hoofd van de groep” in volatiele tijden van hoge inflatie, geopolitieke spanningen en macro-economische onzekerheden.

Solvay verwijst daarbij naar een “gedisciplineerd kosten- en kasbeheer” en de verlaging van de schulden. Zo effende Kadri het pad voor een “fundamentele transformatieoperatie” die de basis legde voor de opsplitsing van de 160 jaar oude chemiereus.

“De raad van bestuur was van mening dat haar aanwezigheid een van de essentiële elementen was voor de succesvolle afronding van het ‘PO2-project’ (opsplitsing, n.v.d.r.) en voor het leiderschap van het nieuwe Syensqo.”

Valt een bonus van 12 miljoen euro te verdedigen en hoe?

Trends vroeg uitleg aan beloningsexpert Xavier Baeten van Vlerick Business School. Hij benadrukt dat het gaat om een exceptionele bonus, niet te vergelijken met de klassieke incentiveringsbonussen op korte en lange termijn zoals aandelenpakketten. “Zoiets wordt weinig toegekend en gebeurt typisch bij acquisities en heroriënteringen. Denk bijvoorbeeld aan de uitzonderlijke bonus voor Recticel-topman Olivier Chapelle vorig jaar.”

De bonus is dus exceptioneel, maar “niet exceptioneel in zijn exceptionaliteit”, zo verwoordt Baeten het. Het bedrag van 12 miljoen euro valt moeilijk te evalueren, zegt hij. “De modaliteiten zijn alleszins niet gekend: krijgt Kadri het bedrag in cash? Gespreid over de tijd? In aandelen, al dan niet van het nieuwe afgesplitste bedrijf Syensqo?”

‘Sinds haar aantreden in maart 2019 is de waarde van het aandeel van Solvay met 20,5 % gestegen. In diezelfde periode daalde de Bel20 met 4,6′ %’ Xavier Baeten, Vlerick Business School

Baeten wijst er wel op dat tegen de maatschappelijke kant van het verhaal ook de kant van de aandeelhouderswaarde staat. “Haar outperformance staat vast. Na haar aantreden in maart 2019 is de waarde van het aandeel van Solvay met 20,5 % gestegen. In diezelfde periode daalde de Bel20 met 4,6 %. Een verschil van circa 25 procent. Onder haar leiderschap heeft Solvay 1,8 miljard euro aan waarde gecreëerd. Daar heeft zij als CEO een niet te verwaarlozen rol in gehad.”

Daarnaast is er ook een derde kant aan het verhaal: de realiteit van de arbeidsmarkt. Solvay laat zelf weten dat Kadri “andere opties” had. Baeten twijfelt daar niet aan. “Kadri is een vrouwelijke CEO die haar sporen verdiend heeft. Ze is ongetwijfeld zeer gegeerd op de arbeidsmarkt.”

Baeten benadrukt dat hij niet de verdediging van Solvay wil opnemen, maar stipt wel aan dat tijdens de covidpandemie het senior management van het bedrijf – dus ook CEO Kadri – 15 procent loon inleverde voor een fonds om werknemers te helpen met tijdelijke werkloosheid. “Je kan het bedrijf er dus niet van betichten dat ze enkel met zakken geld naar de topmensen smijten.”

Volgende maand

Als de aandeelhouders alles goedkeuren op 8 december, zal Syensqo drie dagen later op de beurs van Brussel geïntroduceerd worden. Ilham Kadri zal dus Syensqo leiden, terwijl Philippe Kehren CEO wordt van Solvay.

Het nieuwe Solvay zal de activiteiten rond essentiële chemicaliën, zoals soda en peroxide, bundelen. In Syensqo zullen de activiteiten rond gespecialiseerde materialen en consumptiegoederen terechtkomen. Het gaat bijvoorbeeld om lichte materialen voor auto’s of vliegtuigen.

