Solvay: aandeelhouders beslissen op 8 december over splitsing

De aandeelhouders van Solvay zullen op 8 december kunnen stemmen over de splitsing van de chemiereus. Dan organiseert het 160 jaar oude Belgische bedrijf een buitengewone algemene vergadering, zo maakte het woensdag bekend.

Solvay kondigde de splitsing in twee aparte beursgenoteerde bedrijven al in maart 2022 aan.

De bedrijfsnaam wordt behouden voor de activiteiten rond essentiële chemicaliën, zoals soda en peroxide. Die waren in 2022 goed voor een omzet van 5,6 miljard euro en een onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda) van 1,3 miljard euro.

In het andere bedrijf, met de naam Syensqo, zullen de activiteiten rond gespecialiseerde materialen en consumptiegoederen terechtkomen. Het gaat bijvoorbeeld om lichte materialen voor auto’s of vliegtuigen. De tak vertegenwoordigde in 2022 een omzet van 7,9 miljard euro en een onderliggende brutobedrijfswinst van 1,9 miljard euro.

Solvay laat ook weten dat de transactie “onder bepaalde voorwaarden” in aanmerking zal komen voor “een gunstige fiscale behandeling voor Solvay en zijn Belgische en Amerikaanse aandeelhouders”, die midden november zal worden toegelicht in het prospectus van Syensqo. Het gaat om een beslissing van de Belgische fiscus die de Verenigde Staten hebben bevestigd, zegt het chemieconcern.

Wie de afzonderlijke bedrijven zal leiden, is overigens nog niet duidelijk. Ook de toekomst van huidig CEO Ilham Kadri is nog onbekend.

Solvay, met hoofdkwartier in Brussel, werd opgericht in 1863. Het bedrijf telt momenteel meer dan 22.000 werknemers in 61 landen.

