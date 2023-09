Solidaris vraagt premier De Croo om debat over Europese geneesmiddelenprijzen op gang te trekken

Ziekenfonds Solidaris verzamelde 35.000 handtekeningen met een petitie voor de invoering van een rechtvaardigere prijsbepaling van geneesmiddelen. In een brief aan de regering vraagt Solidaris om een debat op gang te trekken tijdens het Belgische EU-voorzitterschap in 2024.

Model voor prijsberekening

Solidaris lanceerde de petitie eind januari, nadat het een model had uitgewerkt dat tot een eerlijkere, objectieve prijsberekening voor geneesmiddelen moet leiden. Dat kwam tot stand in samenwerking met de Association Internationale de la Mutualité (AIM).

Het model laat toe, aldus Solidaris, “een prijs te berekenen die billijk, evenwichtig en rechtvaardig is voor zowel de sociale zekerheid als voor de farmaceutische bedrijven die de geneesmiddelen op de markt brengen. Diverse parameters zijn bepalend voor het model: onderzoeks- en ontwikkelingskosten, de productiekosten maar ook algemene kosten en de uitgaven voor de verkoop en medische informatie. Bovendien worden een basiswinst en een innovatiebonus meegenomen in de prijsbepaling.”

Brief aan de regering

De petitie loopt nog steeds, maar telt nu al meer dan 35.000 handtekeningen, ongeveer gelijk verdeeld onder Nederlandstaligen en Franstaligen. Solidaris ziet daarin het bewijs dat er een breed draagvlak is voor de invoering van “een objectief en evenwichtig prijsmodel.”

In een brief aan premier Alexander De Croo (Open VLD), minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Kamervoorzitster Eliane Tillieux (PS) vraagt Solidaris vandaag om het debat over geneesmiddelenprijzen tijdens het Belgische EU-voorzitterschap in 2024 op gang te trekken en de principes van het AIM-model in onze nationale wetgeving te integreren. “Alleen een Europese aanpak biedt voldoende tegengewicht voor de winsthonger die multinationals geneesmiddelenindustrie soms vertonen,” klinkt het. Uiteindelijk levert een eerlijker prijsberekening ook meer middelen op voor andere aspecten in de ziekteverzekering., besluit Solidaris.