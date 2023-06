Volkswagen werkt aan goedkopere elektrische auto’s

Volkswagen richt zich op een nieuw proces voor de massaproductie van batterijen. Het is bedoeld om elektrische auto’s goedkoper te maken, en de autoproducent een voorsprong te geven op Tesla.

De Volkswagen Group wil een nieuw productieproces om accu’s voor elektrische auto’s op grote schaal te produceren. Ze hoopt daarmee aanzienlijke concurrentievoordelen te behalen ten opzichte van rivalen, zoals Tesla. Een zogenoemde droge coating moet het energieverbruik bij de celproductie met 30 procent verminderen. Dat moet de kosten van elektrische auto’s met enkele honderden euro’s per voertuig verlagen, zegt Sebastian Wolf, de CEO van de VW-batterijdochter PowerCo. Hij spreekt van een “gamechanger”, een baanbrekende innovatie, voor de wereldwijde accu-industrie.

Eerste batterijfabriek

Interne tests hebben bewezen dat de methode uitvoerbaar is, aldus Sebastian Wolf. PowerCo, onder leiding van chief technology officer Thomas Schmall, heeft daarom besloten verder te investeren in de methode en in eerste instantie een proeflijn te installeren in een laboratorium in de buurt van Salzgitter. VW bouwt momenteel zijn eerste batterijfabriek in de Nedersaksische stad.

VW legt uit dat het samen met partners sinds 2020 onderzoek doet naar het nieuwe proces, dat begin 2027 zal worden toegepast op miljoenen batterijcellen. In tegenstelling tot de conventionele natte coating van batterijelektroden, zal het energie-intensieve droogproces in de toekomst niet langer nodig zijn. De projectkosten bedragen tot nu ongeveer 40 miljoen euro, maar zullen in de toekomst waarschijnlijk aanzienlijk hoger uitvallen.

Internationale race

Omdat ook andere bedrijven onderzoek doen naar de productietechnologie, is er een internationale race ontstaan. Tesla-baas Elon Musk kondigde op Battery Day 2020 aan aan een vergelijkbaar proces te werken, maar hij wees tegelijkertijd op grote problemen. De massale toepassing van het proces zou erg ingewikkeld zijn. Volgens mediaberichten worstelt Tesla met moeilijkheden die nog niet zijn opgelost.

In de industrie wordt de batterijcel beschouwd als het hart van de elektrische auto, en een essentieel onderscheidend kenmerk in de wereldwijde concurrentie. De cel is goed voor 40 procent van de waardecreatie. Musk hoopt op een kostenvoordeel van enkele duizenden dollars per voertuig door de cellen zelf te produceren.