Proximus-CEO na overname Indiaas cloudbedrijf: ‘Met Route Mobile erbij zijn we in één klap wereldspeler’

Proximus wil hoofdaandeelhouder worden van het Indiase Route Mobile, gespecialiseerd in digitale communicatieoplossingen. Route Mobile moet complementair werken met Proximus’ Amerikaanse filiaal Telesign. Proximus-CEO Guillaume Boutin: “In de Belgische telecommarkt zijn we beperkt door de grootte van ons land. In de markt van de digitale communicatie hebben we alle mogelijkheden om te groeien.”

Proximus wil zijn aanwezigheid vergroten in de markten voor digitale identificatie en cloudgebaseerde communicatieoplossingen. Na Telesign, dat in 2017 onderdeel van Proximus werd, neemt het nu ook een Indiaas bedrijf onder zijn vleugels. Route Mobile is 1,1 miljard euro waard op de beurs van Mumbai en samen met Telesign is het goed voor een jaarlijkse omzet van 900 miljoen euro. Proximus spreekt in zijn persbericht over een “schaalvergroting” van zijn activiteiten in digitale communicatie en identificatie.

Route Mobile verkoopt cloudgebaseerde communicatieoplossingen aan bedrijven. Het biedt klanten of gebruikers op zijn onlineplatformen toepassingen rond sms, e-mail, integraties met andere berichtendiensten en spraak. Route Mobile brengt ook authenticatieoplossingen en een beveiligingssysteem voor communicatie.

Proximus wacht nog op goedkeuring van de regelgevende en de antitrustinstanties, maar het hoopt de deal over zes tot negen maanden af te ronden. In eerste instantie krijgt Proximus 57,56 procent van de aandelen in handen, maar na een verplicht overnamebod, in overeenstemming met de Indiase regelgeving, zal het tot ongeveer 75 procent van de aandelen van Route Mobile bezitten.

“De deal komt zowel voor Proximus als voor Route Mobile op de juiste moment”, vindt Proximus-CEO Guillaume Boutin. “Wij willen een wereldspeler worden in de markt van de digitale communicatie. Met Telesign en Route Mobile zijn we in één klap het wereldwijde nummer drie in termen van aantal gebruikers. Als we de toekomstige synergie van de bedrijven meerekenen, dan is er nog veel groei mogelijk.

“Het moment van de overname is ook in het belang van Route Mobile. Het streeft over drie tot vier jaar een jaarlijkse omzet van een miljard dollar na. Dat zal veel sneller gebeuren door deze overname.”

De financiële kant van de overname is opvallend. Niet alleen krijgt Proximus de meerderheid van de aandelen van Route Mobile in handen, maar het Indiase bedrijf herinvesteert ook nog eens 299,6 miljoen euro in dochterbedrijf Proximus Opal, voor een maximum van 14,5 procent van de aandelen.

GUILLAUME BOUTIN. “Het is een hybride oplossing en verschillend van een normale overname die enkel met cash gebeurt. De herinvestering wijst vooral op onze gedeelde visie. Ik zie het als een voordeel dat de oprichters van Route Mobile betrokken willen blijven bij dit project om het samen tot een succes te maken. Wanneer de transactie is afgerond, zullen de activiteiten in digitale communicatie van Proximus Groep worden worden geleid door Rajdip Gupta, de CEO van Route Mobile, die ook zijn huidige rol zal blijven vervullen.

Rajdip Gupta, de CEO van Route Mobile en het toekomstige hoofd van de activiteiten in digitale communicatie van Proximus Groep. Beeld: Route Mobile

“Telesign is vooral actief in westerse markten, terwijl Route Mobile onder meer inzet op India, Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zij kennen die markten door en door. Telesign en Route Mobile zijn niet alleen technologisch, maar ook geografisch heel complementair.”

Toch reageert de belegger een stuk voorzichtiger. Het Proximus-aandeel daalde maandag lichtjes met 0,91 procent.

BOUTIN. “Het is normaal dat er altijd een zeker scepticisme is en voorzichtigheid rond overnames, maar ik ben ervan overtuigd dat we alle troeven in handen hebben om de synergie tussen Telesign en Route Mobile te laten werken. Met deze investering blijft onze schuldratio ook gezond. Onze nettoschuld bedraagt minder dan drie keer onze ebitda (winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen, nvdr).

“Route Mobile zet al sterke financiële resultaten neer. De jaarlijkse ebitda-synergie zal drie jaar na de afronding van de transactie naar verwachting minstens 90 miljoen euro bedragen en zal gerealiseerd worden bij zowel Route Mobile als Telesign. We krijgen meer financiële slagkracht en tegelijk kunnen we onze risico’s verminderen wat betreft de werking in België.”

‘We zien een fragmentatie in de tools voor digitale communicatie. Daarom hebben we er alle belang bij de krachten te bundelen en uit te groeien tot een wereldspeler’ Guillaume Boutin, CEO Proximus

Waarom is het zo belangrijk voor Proximus een wereldspeler te worden in de markt van digitale communicatie via de cloud?

BOUTIN. “In België zijn we in de telecommarkt en de uitbouw van ons netwerk automatisch beperkt door de grootte van ons land. In de markt van de digitale communicatie hebben we daarentegen alle mogelijkheden om te groeien. We zijn daar met Telesign al aanwezig. Dat groeide vorig jaar met 45 procent.

“Maar we zien vooral een fragmentatie in de tools voor digitale communicatie. Daarom hebben we er alle belang bij de krachten te bundelen en uit te groeien tot een wereldspeler. Op die manier kunnen we ook het best nieuwe klanten aantrekken in de markten voor digitale communicatie en identificiatie. Schaal is dus van vitaal belang.”

Dankzij de overname is Proximus in één klap een belangrijke speler in de markt van digitale communicatie. Wat is de volgende stap?

BOUTIN. “Het is de bedoeling de overname in zes tot negen maanden af te ronden. We bereiden de komst van Route Mobile in ons ecosysteem voor en daarna gaan we op zoek naar synergie met als doel te groeien in het buitenland.

“Maar ook België blijft een belangrijke focus met de uitrol van glasvezel en ons 5G-netwerk. We willen ook in België een ondersteunende basis worden voor ontwikkelingen die zijn gedreven door de mogelijkheden van fiber-internet.”

