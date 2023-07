Proximus neemt meerderheidsbelang in Indiase cloudspecialist

Telecombedrijf Proximus neemt een meerderheidsbelang in de Indiase cloudspecialist Route Mobile. De stichtende aandeelhouders van dat bedrijf stappen dan weer in Proximus Opal, de holding waarin de Belgische groep haar paradepaardje TeleSign heeft ondergebracht en waarin ook Route Mobile terecht zal komen.

Proximus neemt via Opal 57,56 procent van het beursgenoteerde Route Mobile rechtstreeks over voor 59,2 miljard roepie, of omgerekend zowat 643 miljoen euro. Het Indiase bedrijf, dat communicatiediensten via de cloud aanbiedt aan bedrijven, krijgt zo een waardering van ongeveer 1,1 miljard euro.

De deal geeft bovendien aanleiding tot een verplicht overnamebod, tegen dezelfde prijs per aandeel (1.626,4 roepie). Daardoor zou het belang van Proximus kunnen toenemen tot 75 procent. “Enkele stichtende aandeelhouders” zullen vervolgens zowat 299,6 miljoen euro herinvesteren in Proximus Opal en zo maximaal 14,5 procent van de aandelen in handen krijgen. In dat vehikel zit momenteel al Telesign, de Amerikaanse Proximus-dochter die wereldwijd spraak- en datatransmissie aan telecomoperatoren aanbiedt. De deal waardeert Telesign op 1,4 miljard euro.

Derde grootste

Volgens Proximus zal de overname tot een aanzienlijke schaalvergroting leiden en zou de groep op basis van het volume aan berichten de op twee na grootste speler op het vlak van cloudcommunicatiediensten worden. Proximus vergroot met name zijn aanwezigheid in Afrika, Azië, Oceanië en Latijns-Amerika, terwijl het met Telesign al voet aan de grond heeft in Europa en Noord-Amerika.

“Met Route Mobile en Telesign beschikt de Proximus Groep nu over twee sterke en zeer complementaire wereldwijde troeven, zowel vanuit geografisch oogpunt als op het vlak van productexpertise”, zegt Proximus-CEO Guillaume Boutin in een persmededeling. “Hierdoor kunnen we schaalvoordelen benutten, het productgamma van beide merken aanzienlijk versterken en synergiën creëren die aanzienlijke waarde genereren voor onze aandeelhouders.”

Route Mobile en Telesign zullen samen goed zijn voor een jaarlijkse omzet van 900 miljoen euro, luidt het. Route Mobile-CEO Rajdip Gupta blijft zijn huidige rol vervullen en zal ook de cloudcommunicatiediensten van de Proximus-groep leiden. Joe Burton blijft CEO van Telesign. Proximus verwacht de deal, die nog goedgekeurd moet worden door de regulatoren, binnen zes à negen maanden af te ronden.