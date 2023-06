De nieuwe naam Proximus NXT luidt een nieuwe wind in bij de zakelijke divisie van de Belgische telecomoperator. Proximus NXT wil de rol van telecomoperator overstijgen en zich meer dan ooit profileren als een IT-bedrijf in de Benelux, dat inzet op cybersecurityoplossingen en clouddiensten.

Bedrijven staan voor nieuwe technologische uitdagingen, zoals de opkomst van artificiële intelligentie, het grote belang van data-analyse. Tegelijk neemt de dreiging van phishing en malware toe. Volgens Proximus kreeg in 2022 een op de drie bedrijven te maken met een cyberincident.

Met de nieuwe naam Proximus NXT wil het bedrijf onderstrepen dat zijn dienstverlening voor de zakelijke markt verder gaat dan glasvezlaansluitingen en 5G, hoe belangrijk die ook mogen zijn. Anne-Sophie Lotgering is de topvrouw achter Proximus’ zakelijke tak. Toen we haar twee jaar geleden spraken, bestond haar team uit 2.200 medewerkers. Intussen zijn het er ongeveer 2.400.

Proximus NXT is de nieuwe naam voor Enterprise. Gaat dat verder dan alleen een naamsverandering? Is het ook een strategie?

ANNE-SOPHIE LOTGERING. “Absoluut. De voorbije vijftien jaar hebben we enorm geïnvesteerd. Niet alleen in telecom, maar ook in andere IT-expertise. En met resultaat, want 31 procent van onze omzet op de bedrijfsmarkt, of 1,9 miljard euro in 2022, heeft te maken met onze IT-dienstverlening. Toch zien we dat onze naam nog altijd vooral wordt geassocieerd met telecom. Vandaar de naamsverandering, die onze bredere dienstverlening benadrukt.

“NXT staat voor de aanpak waarmee we onze klanten benaderen. Bedrijven en overheden hebben een betrouwbare partner nodig, die toont wat nieuwe technologie betekent voor hun efficiëntie en hun vertelt of die technologie aansluit bij hun businessmodel. Onder meer 250 experts in cyberbeveiliging en 200 cloudingenieurs staan voor hen klaar. De nieuwe naam verwijst naar de nieuwe technologie waar wij experts in zijn, maar ook voor de volgende generatie van ecosystemen, waarbij de samenwerking tussen partners van vitaal belang is. We werken samen met Belgische en internationale spelers als Cisco, HCL, Microsoft, Google en Odoo.”

In het persbericht somt u een reeks technologieën op waarin Proximus NXT klanten wegwijs wil maken. Als voorbeeld noemt u artificiële intelligentie, meer bepaald generatieve AI zoals ChatGPT van OpenAI. Hoe wilt u dat doen?

LOTGERING. “Vorig jaar hebben we ook Proximus Ada opgericht, dat focust op cyberbeveiliging en AI. We organiseerden ook al workshops om klanten te informeren over generatieve AI en welke impact AI-technologie kan hebben op cyberbeveiliging. AI kan potentieel meer schade aanrichten dan menselijke hackers. Op die uitdagingen moeten we ook inspelen met ons aanbod aan beveiligingsoplossingen.

“We zitten dus zeker niet stil op het gebied van generatieve AI, maar momenteel hebben we nog niets nieuws aan te kondigen. We onderzoeken nog hoe we die bestaande dienstverlening op een grotere schaal kunnen brengen aan klanten. Een dienst rond generatieve AI kan complementair werken ten opzichte van onze bestaande oplossingen.”

Wat is het unique selling point dat Proximus heeft ten opzichte van concurrenten?

LOTGERING. “Ik denk meteen aan vier sterktes. Als eerste het feit dat we een totaaloplossing aanbieden, omdat we een IT-bedrijf zijn met een telecomachtergrond. Als een klant verbonden wil worden met een clouddienst, dan kunnen wij die helpen bij elk aspect dat daarbij komt kijken: van de internetverbinding tot de cloudoplossing en cyberbeveiliging. Dat biedt een grote meerwaarde voor onze klanten.

“Daarnaast zijn we gericht op de Benelux, wat ons geliefd maakt bij onze klanten die een lokale verankeringen nastreven. Die klanten kunnen zowel grote als kleine ondernemingen zijn. Daarmee maken we trouwens ook het verschil op de Belgische markt.

“We bieden voorts soevereine cloudoplossingen aan (een clouddienst volgens strengere Europese privacyregels, nvdr), die binnenkort ook gedeconnecteerde activiteiten ondersteunen. Dat aanbod geeft ons een strategisch voordeel bij zakelijke klanten. En als laatste is ons werk op het gebied van cyberbeveiliging belangrijk. We hebben een sterk aanbod en werken nauw samen met certificeringsinstanties, waardoor we goed weten welke de volgende innovaties zijn.”

Het is duidelijk dat Proximus NXT zich wil presenteren als een sterk IT-bedrijf en meer dan alleen een telecomoparator. Toch is Proximus ook een overheidsbedrijf, dat met zijn zakelijke tak concurreert met privébedrijven in de IT-sector in ons land. Bemoeilijkt dat soms Proximus’ ambities om te groeien?

LOTGERING. “In de drie jaar die ik hier heb gewerkt, heeft dat nog nooit tot problemen of belemmering geleid. In tegendeel, het verzekert ons in zekere mate dat we een belangrijke speler zullen blijven op de Belgische markt. Als die verzekering al nodig is.”

Hoe verhoudt Proximus NXT zich ten opzichte van de divisie die op consumenten is gericht?

LOTGERING. “Onze zakelijke divisie vertegenwoordigt 44 procent van de landelijke omzet. Dat is een heel groot aandeel, zeker vergeleken met andere operators in Europa. Dat zorgt er mee voor dat ik en mijn divisie wel gehoord worden in het bedrijf.

Anne-Sophie Lotgering, topvrouw van Proximus’ zakelijke divisie © Proximus

“Ik werk nauw samen met mijn collega Jim Casteele, die de consumententak leidt. In kleine bedrijven is er vraag naar consumentenproducten en mijn businessklanten zijn ook vaak op persoonlijk niveau klant. We moeten dus op de hoogte zijn van wat speelt in de andere divisie. Daarnaast valt het op dat nieuwe behoeften van klanten het eerst opvallen in de consumentendivisie, waarna ze ook in de zakelijke divisie doorsijpelen. En dan zijn er nog noden die voor zowel de particuliere als de zakelijke klanten belangrijker worden, zoals het aanbieden van goede apps en software. Daarvoor werken onze divisies samen.”

Merkt u dat bedrijven in deze moeilijke economische periode terughoudender zijn om in IT-te investeren?

LOTGERING. “De klanten focussen nog steeds op de zaken die ze het belangrijkste vinden. Het gaat dan om alles wat met databeheer te maken heeft en automatisch ook de beveiliging die erbij komt kijken. De opkomst van het hybride werken vormt een uitdaging op het gebied van cyberveiligheid en bedrijven willen vermijden dat ze door telewerken worden blootgesteld aan beveiligingsrisico’s.”

U bent bij Proximus begonnen in volle coronacrisis. Daarna is er oorlog gekomen in Europa, zijn we aanbeland in een en energiecrisis en krijgen we te maken met hoge inflatie. Hoe hebt u de voorbije jaren ervaren?

LOTGERING. “Ik ben nu 20 jaar actief in deze industrie, maar ik zag de wereld nooit sneller veranderen dan in de voorbije drie jaar. Het telewerken uit noodzaak bracht een revolutie op de werkvloer teweeg, die ons tot het hybride werken heeft gebracht. Ook de andere crisissen hebben de digitale transformatie aangezwengeld. Ons werk is nog nooit zo fascinerend en uitdagend geweest als vandaag. Dat heeft ons er mee toe aangezet nu met Proximus NXT te komen.”

