Piloten Brussels Airlines staken zaterdag: ’70 tot 80 procent van de vluchten geschrapt’

Piloten van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines starten zaterdagochtend om 5.00 uur met een 24 urenstaking. Het gaat om een ‘wilde staking’, maar wel een die wordt gesteund door de vakbonden, zegt Olivier Van Camp van de socialistische vakbond BBTK. Brussels Airlines betreurt de staking en verontschuldigt zich bij de passagiers, want door de staking worden heel wat vluchten geschrapt.

Het conflict heeft te maken met het zogenoemde cafetariaplan, een reeks extralegale voordelen die de piloten krijgen naast hun gewone loon. Volgens BBTK weigert de directie dat cafetariaplan te indexeren, waardoor de koopkracht van de piloten daalt. Nog volgens Van Camp heeft een rechter in hun voordeel geoordeeld en had de directie beloofd om de indexering toe te passen, maar kondigde ze nu aan dat ze toch in beroep gaat tegen de uitspraak.

70 tot 80 procent van de vluchten wordt geschrapt

Brussels Airlines heeft intussen een taskforce opgericht om de impact van de staking in kaart te brengen. Dat betekent concreet dat zaterdag ongeveer 70 tot 80 procent van de 112 geplande vluchten wordt geschrapt, raakte vrijdagnamiddag bekend. ‘Brussels Airlines bevestigt met spijt dat de meerderheid van de vluchten op zaterdag 13 januari geannuleerd zal worden door de wilde staking georganiseerd door de pilotenvakbonden’, klinkt het.

Reizigers van wie de vlucht geschrapt wordt, zullen een bericht krijgen. Ze kunnen hun geld terugvragen of herboeken op een andere vlucht. ‘Onze teams doen er alles aan om mensen zo snel mogelijk op hun bestemming te krijgen, in nauwe samenwerking met de andere luchtvaartmaatschappijen van Lufthansa Group’, aldus Nico Cardone, woordvoerder van Brussels Airlines.

Op de inhoud van het sociaal conflict bij de luchtvaartmaatschappij wil de directie van Brussels Airlines niet ingaan. De directie roept de vakbonden op om rond de tafel te gaan zitten. Ze wijst erop dat een staking ‘een negatieve impact heeft op ons bedrijf en toekomstige investeringen onder druk zet’.