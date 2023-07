Overname Touring door AG en BNP Paribas Fortis afgerond

De overname van mobiliteitsorganisatie Touring door verzekeraar AG en bank BNP Paribas Fortis is afgerond.

Dat melden Touring en AG maandag. De transactie, waarbij AG 75 procent van de aandelen in handen neemt en BNP Paribas Fortis de overige 25 procent, was eind vorig jaar al aangekondigd.

“Op 1 juli van dit jaar werd de deal finaal bezegeld, na goedkeuring van alle betrokken en bevoegde instanties en controleorganismen”, zegt Touring maandag in een persbericht.

De transactie “biedt alle betrokken partijen, Touring, BNP Paribas Fortis en AG, nieuwe groeikansen in domeinen als mobiliteit en reizen waarin de noden aan bijstand van hun en onze klanten constant evolueren”, stelt Heidi Delobelle, de CEO van AG, in een persbericht van de verzekeraar.

De overname heeft betrekking op de operationele activiteiten – de assistentiediensten – van Touring. Die blijven ook als Touring bestaan.

Investeringen

Touring – vooral bekend voor zijn pechverhelping en het verlenen van reisbijstand – was tot voor kort een vzw. Het was daarmee een uitzondering. De meeste andere bijstandsverleners hebben al langer een sterke financiële partner achter zich. Zo zit concurrent VAB onder dak bij KBC.

Onder meer door de overgang naar elektrische en geconnecteerde voertuigen veranderen ook de diensten die de bijstandsverleners moeten aanbieden. Dat vergt investeringen en dan zijn kapitaalkrachtige aandeelhouders welgekomen.

Touring voert zowat 680.000 depannages uit per jaar, verwerkt 145.000 telefoontjes van Belgen in nood in het buitenland en realiseert jaarlijks 35.000 technische of medische interventies in het buitenland. Meer dan 2 miljoen Belgen kunnen een beroep doen op de bijstand van Touring.

De vzw Koninklijke Belgische Touring Club maakt geen deel uit van de transactie.