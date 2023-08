De staatsbon met een looptijd van een jaar die de concurrentie moet aangaan met de spaarboekjes, zal worden uitgegeven op 4 september. Dat meldt het Agentschap van de Schuld.

Wie een staatsbon koopt, leent geld aan de overheid. Na de looptijd wordt het bedrag teruggestort samen met een vergoeding. Normaal is de looptijd van staatsbons langer: 3, 5, 8 of 10 jaar. In een reactie op het uitblijven van hogere rentes op de spaarboekjes, besliste de regering echter om een bon op 1 jaar uit te geven. De roerende voorheffing wordt tijdelijk verlaagd van 30 naar 15 procent.

De uitgifte zal op 4 september gebeuren. Particulieren kunnen inschrijven vanaf 24 augustus tot en met 1 september. Op 22 augustus wordt de rente vastgesteld. Inschrijven voor de staatsbon kan bij verschillende banken of online rechtstreeks bij de overheid. Het minimumbedrag voor de investering is 100 euro.

Lees ook: