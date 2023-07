Miljoenen registraties voor microblogsite Threads: ‘Zuckerberg hoopt dat Twitter aan implosie bezig is’

Het sociale netwerk Threads is donderdag uitgerold in honderd landen, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De Twitter-achtige microblogsite zag, zeven uur na de lancering, een recordregistratie van wel 10 miljoen gebruikers. Waar komt dit project plots vandaan? “Meta had duidelijk iets nieuws nodig”, laat professor en mediaspecialist Tom Evens (UGent) optekenen door Trends/Kanaal Z.

Het platform is ontwikkeld door Instagram, de foto- en videoapp van het moederbedrijf Meta. “Hier gaan we. Welkom op Threads”, liet Meta-topman Mark Zuckerberg op zijn profiel op het nagelnieuwe sociale medium optekenen.

Door de aanhoudende chaos op Twitter sinds zijn overname door de techmiljardair Elon Musk, lijkt het wel het uitgelezen moment om de geïrriteerde tweep een alternatief aan te reiken.

Kooigevecht

Inderdaad, de intenser wordende rivaliteit tussen mediamoguls Musk en Zuckerberg – de twee kemphanen kwamen vorige maand nog overeen elkaar te zullen bevechten in een MMA-achtig kooispektakel – is mogelijk een katalysator. “Zuckerberg zag zeker de opportuniteit toen Musk Twitter overnam en daar op z’n zachtst gezegd aparte strategieën doorvoerde. Hij hoopt dat Twitter aan een implosie bezig is”, beaamt Tom Evens.

Volledig uit de lucht gevallen komt het nieuwe platform dus niet, aangezien Musk zijn Twitter-overname al vorig najaar heeft beklonken. Dat verschafte de bigtechconcurrenten van de Tesla-CEO wat marge om zijn beleid bij de microblogsite te evalueren, en daarop te anticiperen bij de ontwikkeling.

“Voor zover ik weet, zijn ze sinds begin dit jaar met de ontwikkeling bezig”, zegt Datanews-journalist Els Bellens. Waarom net nu dan die lancering? “Het nog steeds licht imploderend Twitter heeft daar sowieso mee te maken. Maar het is niet de enige factor die speelt.”

Facebook niet in trek bij jongeren

Wat bijvoorbeeld gezegd van de hortende metaverseomwenteling bij Meta? “Het is duidelijk dat een aantal dingen samenlopen”, betoogt Evens. “Maar zie het vooral als een offensief om te blijven groeien. Niet zozeer om negatieve publiciteit over het metaverse te weren.”

“Meta heeft iets nieuws nodig”, aldus nog Evens. “Het klassieke Facebook is bij jongeren helemaal niet in trek. Instagram ziet ook sterke concurrentie van TikTok. Whatsapps verdienmodel is niet al te gunstig; in het algemeen gaan de reclame-inkomsten voor Meta naar beneden. Dus ze proberen daar voortdurend iets nieuws te doen.”

Er is daarbij “een trend binnen Meta om andere platformen te gaan kopiëren”, merkt Bellens op. “Zo hebben ze al vanalles ‘geleend’: bij Snapchat, bij TikTok (als je kijkt naar die mini-filmpjes, bijvoorbeeld).”

Ver verwijderd van Twitters gebruikersaantallen

Ondanks de verschroeiende start is Threads nog ver verwijderd van de meer dan 300 miljoen gebruikers op Twitter. “10 miljoen is veel en niet veel”, aldus Evens. “Iedereen wil het altijd eens proberen. Benieuwd hoe en óf ze zullen groeien.”

Doorheen de jaren zijn wel wat Twitter-rivalen opgestaan. Omdat het een Instagram-koppeling is, heeft Threads echter een streepje voor op die andere bekende Twitter-uitdager, Mastodon: “Als je al een Instagram-account hebt, en je hebt volgers, dan kan je die allemaal meenemen”, weet Bellens. “Je hebt dus al een netwerk, bij Mastodon moet je dat nog allemaal opbouwen.”

Het verdienmodel zal zich wellicht ook enten op dat van Instagram: inkomsten voornamelijk uit reclame. “Dezer dagen ligt de reclame-industrie echter op haar gat”, stelt Evens vast. “Maar dat merken ze bij alle bigtechbedrijven. Dat zal hoe dan ook aanvankelijk de voornaamste bron van inkomsten moeten worden.”

Vooralsnog niet in EU

Het platform is nog niet beschikbaar in de Europese Unie. “Meta vraagt echt wel heel veel gegevens: contactgegevens, betaalgegevens”, ziet Bellens. “Dat is misschien een van de redenen dat het in de EU nog niet te downloaden is. Meta heeft hier een lange geschiedenis met problemen met de GDPR-regels. Het wil zich niet direct een miljardenboete op de hals halen.”