Moederbedrijf Facebook en Instagram werkt aan Twitter-alternatief

Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram, is bezig met het ontwikkelen van een alternatief voor Twitter, genaamd Threads. Dat heeft ontwikkelaar Alessandro Paluzzi gezegd. Intussen maakte Twitter bekend dat TweetDeck, een toepassing van de microblogsite om tweets in kolommen te ordenen, vanaf volgende maand onder het betalende abonnement Twitter Blue zal vallen.

Paluzzi tweette onlangs dat de nieuwe Twitter-kloon was uitgebracht in de Google Play Store. Dat bleek echter om een vergissing te gaan, want de app is momenteel niet beschikbaar. Paluzzi slaagde er wel in om screenshots van de app te maken, die een glimp van de gebruikersinterface laat zien.

Een screenshot laat het loginscherm zien, dat aangeeft dat gebruikers zich via hun Instagramprofiel kunnen aanmelden. Een ander screenshot toont een lijst van gevolgde accounts van Instagram, wat suggereert dat gebruikers de optie zullen hebben om die accounts te volgen op Threads.

Esthetische overeenkomsten

Threads vertoont qua functionaliteit en esthetiek ook veel overeenkomsten met Twitter. Gebaseerd op de screenshots beschikt de app over een karakterbeperking voor berichten, evenals bekende pictogrammen voor het herplaatsen, liken, beantwoorden en delen van berichten. Profielfoto’s worden weergegeven in cirkelvormige kaders.

Geen officiële lanceerdatum

De ontwikkeling van Threads is al aan de gang bij Meta sinds begin januari, onder de codenaam ‘Project 92′. Volgens Meta’s chief product officer Chris Cox werd de naam bevestigd tijdens een preview van Threads, waar het bedrijf feedback kreeg van makers en publieke figuren die een platform willen dat goed wordt beheerd. Een officiële lanceerdatum voor Threads is er nog niet.

Betalen om 10.000 tweets per dag te lezen

Twitter, van zijn kant, maakte intussen bekend een andere toepassing betalend te zullen maken. Die aankondiging komt twee dagen nadat Twitter-eigenaar Elon Musk had gezegd dat het aantal berichten dat gebruikers dagelijks nog zullen kunnen lezen, beperkt zal worden tot 600. Zaterdag werd dat al opgetrokken tot 1.000 berichten. Betalende gebruikers kunnen tot 10.000 tweets per dag lezen. (Belga)

Lees ook: