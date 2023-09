Miljardair Bernard Arnault, de op één na rijkste mens ter wereld, heeft sinds eind juli voor 215 miljoen euro aandelen gekocht van zijn luxeconglomeraat LVMH. De koers van het aandeel staat onder druk door de vertragende economie in China en de Verenigde Staten, de aanhoudende inflatie en de stijgende rentetarieven.

“Buy the dip“, luidt de bekende beurswijsheid: koop aandelen na een koersdaling, om te profiteren van de daaropvolgende koersstijging. Dat is precies wat Bernard Arnault, de op één na rijkste mens ter wereld, heeft gedaan. Zijn bedrijf Financière Agache heeft volgens Bloomberg verscheidene keren geïnvesteerd in Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), drie dagen na de publicatie van de kwartaalresultaten op 25 juli. De Franse zakenman en zijn familie bezitten ongeveer 48 procent van de aandelen van LVMH met bijna 64 procent van de stemrechten.

De beurskoers van LVMH is sinds eind juli met 14 procent gedaald. De algemene teneur rond het luxeconcern was al bij de publicatie van de kwartaalresultaten veeleer negatief. De omzet was organisch met 1 procent gezakt en het bedrijf worstelt in de Verenigde Staten. LVMH kon begin dit jaar nog uitpakken met recordresultaten, maar deze zomer is duidelijk geworden dat de groei minder snel zal verlopen en minder vanzelfsprekend is dan veel aandeelhouders hadden verwacht. De koers presteerde de voorbije maanden slechter dan CAC 40, de index van de belangrijkste veertig Franse bedrijven. LVMH blijft wel op een positief 8,8 procent staan sinds begin dit jaar, dankzij de sterke eerste jaarhelft.



Nummer twee

Onlangs kon u nog op Trends.be lezen hoe de geneesmiddelenproducent Novo Nordisk de fakkel van LVMH heeft overgenomen als het meest waardevolle bedrijf van Europa. Nochtans kon LVMH in april nog zeggen dat het als eerste bedrijf op dit continent een waarde van 500 miljard dollar of ruim 450 miljard euro heeft gehaald. De huidige marktkapitalisatie bedraagt 372,37 miljard euro.

Die negatieve koers heeft natuurlijk ook rechtstreeks invloed gehad op de portefeuille van Bernard Arnault, want zijn recordvermogen van 197,8 miljard euro midden juli is geslonken tot 158,7 miljard. Daarmee is niet hij, maar wel de Tesla-baas Elon Musk de rijkste mens ter wereld. Zijn vrouw, de Franse zakenvrouw Francoise Bettencourt Meyers, blijft wel met haar vermogen van 81 miljard euro de rijkste vrouw ter wereld.

