Elon Musk opnieuw rijkste mens ter wereld dankzij Tesla-aandeel

Tesla-baas Elon Musk is opnieuw de rijkste mens ter wereld. Hij stoot de Franse luxekoning Bernard Arnault van zijn troon in de Bloomberg-ranglijst.

Arnault, de CEO van het luxeconcern LVMH, kwam in december bovenaan de lijst te staan. Technologiebedrijven hadden het toen zwaar te verduren op de beurs, terwijl het aandeel van LVMH fors steeg. Een kwakkelende economie weegt evenwel op luxemerken wereldwijd, zeker in sleutelmarkt China. Sinds april verloor het aandeel LVMH al 10 procent in waarde, en dat weegt ook op het persoonlijk fortuin van Arnault.

Het aandeel van Tesla is het voorbije jaar dan weer fors gestegen, met als gevolg dat Musk ook rijker is geworden. Zijn vermogen wordt nu geschat op 192,3 miljard dollar, dat van Arnault op 186,6 miljard dollar.

