Michel Casselman (CEO PMV): ‘Vlaanderen moet wereldbedrijven durven maken’

De Vlaamse ondernemers en investeerders moeten ambitieuzer zijn, vindt Michel Casselman, de CEO van de investeringsmaatschappij PMV. Dan zouden minder van onze beloftevolle bedrijven in buitenlandse handen vallen, zegt hij in Trends Talk op Kanaal Z dit weekend. “Vaak wordt in Amerika de meerwaarde opgestreken van wat oorspronkelijk een Vlaamse innovatie was.”

De Vlaamse economie is goed in het maken van beloftevolle bedrijven, maar veel minder goed in het houden van die bedrijven. Bij het succesvolle Gentse biotechbedrijf argenx bijvoorbeeld maken Amerikaanse investeringsfondsen intussen de dienst uit. Als vroege investeerder heeft PMV, het investeringsfonds van de Vlaamse overheid, argenx op cruciale ogenblikken kunnen bijspringen. Maar PMV had te weinig middelen om argenx te helpen uitgroeien tot het miljardenbedrijf dat het vandaag is, zegt Michel Casselman, de CEO van PMV, in Trends Talk van dit weekend.

“Het zou beter zijn mochten we nog verder kunnen meegaan. Vandaag zijn de middelen daarvoor misschien nog wat beperkt in Vlaanderen, en bij uitbreiding Europa. Daar moet nog aan gewerkt worden. We willen vooral vermijden dat, wegens geldgebrek, de bedrijven al te vaak naar het buitenland – vaak Amerika – trekken. Want vaak worden daar bepaalde delen verder ontwikkeld en de meerwaarde gecapteerd van wat initieel een Vlaamse innovatie was.”

Ambitie

Het hoeft niet zo te lopen, volgens Casselman. Als de Vlaamse kapitaalverschaffers hun krachten zouden bundelen, zouden we meer beloftevolle bedrijven in Vlaamse handen kunnen houden. Toen in 2018 het Vlaamse biotechbedrijf Ablynx verkocht werd aan de Franse farmareus Sanofi, sprak Casselman in Trends over “een gemiste kans”. Het probleem is een gebrek aan ambitie. Niet alleen bij de Vlaamse investeerders, ook bij de Vlaamse ondernemers. Die laatsten komen te vaak in de verleiding om hun bedrijf te verkopen van zodra het een bepaalde waarde bereikt heeft.

“Onze start-ups worden scale-ups. Maar op een bepaald moment heeft de ondernemer wel iets bereikt. Hij krijgt een prijs gekleefd op zijn onderneming. Dan is het vaak aantrekkelijk om te zeggen: ‘Dit is oké.’ Een echt wereldbedrijf worden, dat zouden we graag meer zien. Zoals Tim Van Hauwermeiren van argenx vanaf het begin zei: ‘Wij gaan onafhankelijk verder groeien. Wij gaan zelf de distributie doen.’ Daarin is het geslaagd. Een fantastisch verhaal.”

Wereldverhaal

Casselman begrijpt dat Vlaamse ondernemers op een bepaald moment kiezen voor veiligheid en hun bedrijf verkopen. Er moeten tussenoplossingen mogelijk zijn, volgens Casselman, waarbij de ondernemer een deel van zijn aandelen verkoopt, zodat andere Vlaamse kapitaalverschaffers kunnen instappen om het bedrijf te laten doorgroeien.

“Het is begrijpelijk dat op een bepaald moment een ondernemer wat veiligheid wil voor zijn familie, en dus een stukje verkoopt, maar nog de drive heeft om een Vlaams verhaal, dat een Europees verhaal geworden is, naar een wereldverhaal te trekken. Zo vorm je de Heinekens of de Bekaerts van deze wereld. Vandaag moeten we absoluut werken aan die Bekaerts van morgen en overmorgen.”

Bekijk Trends Talk met Michel Casselman vanaf zaterdagochtend 11 uur op Kanaal Z, en vervolgens in de weekendlus, op op Trends.be