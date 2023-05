VDAB hielp dit jaar al 63.000 werkzoekenden aan werk

De VDAB heeft sinds 1 januari dit jaar al 63.000 mensen aan een job geholpen. De Vlaamse overheidsdienst schakelt ook een versnelling hoger en zal werkzoekenden al na twee weken opbellen.

Ondanks het dalende aantal vacatures, blijft de krapte op de arbeidsmarkt groot, aldus VDAB. Per vacature zijn er 1,8 kandidaten. Met opleidingen, werkplekleren en jobbeurzen hielp VDAB al 63.000 mensen aan het werk dit jaar.

Sinds deze maand schakelt de dienst naar eigen zeggen een versnelling hoger. Na hun inschrijving krijgen werkzoekenden een eerste communicatie, waarin ze gevraagd worden om VDAB te bellen wanneer dat voor hen past. Doen ze dat niet, krijgen ze na twee weken een telefoontje.

Korter op de bal

‘Deze cijfers tonen aan dat VDAB een verschil maakt op de arbeidsmarkt’, zegt CEO Wim Adriaens van VDAB. ‘We slagen erin om vacatures in te vullen en mensen aan werk te helpen. Door sneller contact op te nemen met werkzoekenden, willen we nog korter op de bal kunnen spelen. We gaan sneller weten waar een werkzoekende nood aan heeft en kunnen hem of haar zo beter verder helpen.’

In 2022 volgden 27.000 werkzoekenden een opleiding via VDAB, en deden 28.600 werkzoekenden een vorm van werkplekleren. Dat blijkt uit het jaarverslag dat VDAB vandaag publiceert. De organisatie organiseerde ook meer dan 800 jobbeurzen in 2022.