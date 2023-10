Nobelprijs Economie gaat naar Claudia Goldin voor onderzoek over vrouwen op arbeidsmarkt

De Amerikaanse arbeidsmarkteconome en historica Claudia Goldin wordt bekroond met de Nobelprijs in de Economische Wetenschappen voor haar baanbrekend werk over vrouwen op de arbeidsmarkt. Dat maakt de Koninklijke Zweedse Academie voor de Wetenschappen maandag bekend.

De 77-jarige Goldin, professor aan Harvard University, doet onder meer onderzoek naar de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Het is pas de derde keer dat een vrouw de Nobelprijs voor Economie wint.

Claudia Goldin toonde onder meer aan dat de participatie van vrouwen in de arbeidsmarkt geen uitsluitende opwaartse trend kende de voorbije 200 jaar, maar meer aansluit bij een U-vorm. De participatie van getrouwde vrouwen aan de arbeidsmarkt daalde bij de overgang van een agrarische naar een industriële maatschappij in de vroege 19de eeuw. Die arbeidsparticipatie begon weer toe te nemen met de groei van de dienstensector in het begin van de 20ste eeuw. Volgens Goldin verklaart onder meer de evolutie in sociale normen over de verantwoordelijkheden van vrouwen thuis en familiaal hoe de arbeidsparticipatie evolueert.

De Nobelprijs Economie behoort niet tot de ‘klassieke’ prijzen die grondlegger Alfred Nobel (1833-1896) in zijn testament had voorzien. De onderscheiding is een initiatief van de Zweedse centrale bank en wordt sinds 1969 uitgereikt.

De bekendmaking van de Nobelprijs Economie is de laatste in de rij. De Nobelprijswinnaars voor Geneeskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Vrede werden vorige week bekendgemaakt.

De prijzen worden traditioneel uitgereikt op 10 december, de sterfdag van Alfred Nobel (1833-1896), de uitvinder van dynamiet en grondlegger van de prijzen.

Dit jaar gaan de laureaten naar huis met 11 miljoen Zweedse kronen (ongeveer 950.000 euro) per categorie, 1 miljoen kronen meer dan vorig jaar.

