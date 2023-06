EU-milieuministers schrijven nieuw hoofdstuk in saga rond natuurherstelwet

In Luxemburg wordt dinsdag een nieuw hoofdstuk geschreven in de saga rond de Europese natuurherstelwet. Een week na het Europees Parlement ondernemen ook de milieuministers van de lidstaten een poging om de violen te stemmen over de veelbesproken wet. België heeft nog geen definitief standpunt vastgelegd.

De Europese Commissie had de natuurherstelwet twaalf maanden geleden op tafel gelegd om verzwakte ecosystemen te herstellen en van de natuur een bondgenoot te maken in de strijd tegen klimaatverandering. Aan de lidstaten wordt gevraagd om tegen 2030 voor minstens 20 procent van de land- en zeegebieden herstelmaatregelen te nemen, en tegen 2050 voor alle ecosystemen die herstel behoeven.

Controverse

Een jaar voor de verkiezingen is rond de meer dan 150 pagina’s tellende verordening echter enorme controverse ontstaan. Wat zal de impact op de landbouw zijn? Op economische activiteiten? Op infrastructuurprojecten? De wet zorgt voor heetgebakerde debatten. Zo kon het Europees Parlement vanwege de diepe verdeeldheid tussen de linker- en rechterzijde van het halfrond vooralsnog geen standpunt innemen.

Nu wagen de milieuministers een poging. Ook onder de lidstaten zijn er tal van vragen en bezorgdheden, met name in noordelijke landen die veel te winnen hebben bij bosbouw en dichtbevolkte landen. Het Zweedse voorzitterschap heeft de tekst dan ook al verscheidene keren bijgespijkerd, en hoopt een gekwalificeerde meerderheid (55 procent van de lidstaten die 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen, nvdr) achter een standpunt voor de onderhandelingen met het Parlement te scharen.

Pauzeknop

Ook in België heeft de wet de politieke zenuwen op scherp gezet, zeker nadat premier Alexander De Croo (Open VLD) opperde om de pauzeknop in te drukken. Tot maandag is intens onderhandeld tussen het federale niveau en de deelstaten, maar een finaal Belgisch standpunt is er nog niet. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA), die in Luxemburg België vertegenwoordigt, zal onder meer verduidelijkingen vragen over de rechtsgevolgen en de rol van de Commissie bij de opmaak van nationale herstelplannen. In de loop van de onderhandelingen zal er dan teruggekoppeld worden met de andere Belgische betrokkenen. (Belga)

