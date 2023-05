Agoria-CEO Bart Steukers over de natuurherstelwet: ‘Je moet ook niet masochistisch zijn’

Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, sleutelt aan een nieuwe wet die de natuur in Europa moet herstellen. Dat voorstel kon al op veel tegenstand rekenen, ook van onze premier, Alexander De Croo, die vroeg om een pauze in de ecologische wetgevingen op Europees niveau. Bart Steukers, de CEO van de technologiefederatie Agoria, kan zich vinden in die uitspraak.

Hoe staat Agoria tegenover de natuurherstelwet?

BART STEUKERS. “Ik vind dat natuurlijk een lovenswaardig initiatief. Je kunt er niet tegen zijn dat men de natuur probeert te herstellen. Maar je moet wel een beetje kijken welke uitdaging je eerst wilt aanpakken. Er komen heel veel uitdagingen op ons af. Ik denk dat de CO2-uitdaging de allerbelangrijkste is. Die moeten we prioriteit geven, want we hebben er niet geweldig veel tijd meer voor. Waar dat kan, kunnen we dingen parallel uitvoeren. Maar als we keuzes moeten maken, moeten we prioriteit geven aan de vermindering van de CO2-uitstoot.”

Tegenstanders reageerden dat de nieuwe natuurherstelwet te ver van de realiteit staat.

STEUKERS. “Daar moet Europa voor zijn wetgevende initiatieven in het algemeen iets aan doen. Die zijn dikwijls goed bedoeld, maar er wordt te weinig nagedacht over wat ze in het echte leven betekenen en hoe de wetgeving zich in de realiteit zal gedragen.

“Dat is echt een werkpunt voor Europa. Het moet elke keer de impact van de wetgeving op het terrein toetsen. Is er voldoende over gepraat met bedrijven en andere stakeholders? Ik denk dat de natuurherstelwetgeving in hetzelfde bedje ziek is.”

Er is dus nog niet genoeg praktisch over gepraat?

STEUKERS. “Klopt. Het heeft geen zin dingen door te duwen en dan maar te kijken wat daarmee gebeurt. Is het haalbaar, is het combineerbaar met andere wetgevende initiatieven? Dat is het probleem hier: zijn de natuurherstelwet en de CO2-uitdaging verzoenbaar? Ik vind dat Europa daar een stukje meer aandacht voor mag hebben.”

Gelooft u dat die twee verzoenbaar zijn?

STEUKERS. “Ik denk dat je op het einde van de rit keuzes zal moeten maken. In die zin volg ik de premier wel. Ik vind dat je ook niet masochistisch moet zijn. Als je zegt dat de CO2-uitdaging de allerbelangrijkste is, en die is al behoorlijk ambitieus, dan moeten we in eerste instantie op de realisatie daarvan focussen.”

De Croo liet ook weten dat de CO2-reductiedoelstellingen voor hem best nog ambitieuzer mogen.

STEUKERS. (Lacht) “Laten we eerst maar tonen dat we de huidige plannen kunnen uitvoeren, dat we daar snelheid in kunnen maken, en dat we de bedrijven en de industrie helpen om de trekkersrol, waar de premier het over had, waar te maken. Als dat allemaal lukt, dan zullen we op zoek gaan naar ambitieuzere doelstellingen.”

