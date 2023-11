Meer nieuwe elektrische dan dieselwagens ingeschreven: grootste stijging opgetekend in ons land

Er zijn dit jaar voor het eerst meer nieuwe elektrische dan dieselwagens ingeschreven in Europa. In de periode van januari tot en met oktober werden in de Europese Unie 1,23 miljoen volledig elektrische wagens ingeschreven, tegenover 1,22 miljoen dieselwagens. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van de sectorkoepel ACEA. De elektrische wagens zijn in Europa ondertussen goed voor een marktaandeel van 14 procent.

In oktober ging de automarkt in de Europese Unie er voor de vijftiende maand op rij op vooruit. Er werden 855.484 nieuwe wagens ingeschreven, een stijging met 14,6 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Denemarken en België

In drie van de grootste markten werd een tweecijferige groei genoteerd: Frankrijk (+21,9 procent), Italië (+20 procent) en Spanje (+18,1 procent). In België was er een groei met 26,6 procent van de inschrijvingen.

De inschrijvingen van elektrische wagens namen in Europa in oktober toe met 36,3 procent, tot 121.808 stuks. De grootste stijgingen werden opgetekend in ons land (+147,3 procent) en in Denemarken (+100,7 procent).