Analyse nucleair akkoord: Engie en Belgische regering sluiten redelijk faire deal

In ruil voor de levensduurverlening van de kerncentrales van Doel 4 en Tihange 3 krijgt Engie een maximumfactuur van 15 miljard euro voor de berging van het nucleaire afval. Dat is een behoorlijk faire deal.

Voor het beursgenoteerde Engie was de openstaande factuur voor de berging van het nucleaire afval en de ontmanteling van de kerncentrales al jaren een doorn in het oog. Eind 2022 had de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen die factuur nog met 3,3 miljard euro verhoogd tot ruim 18 miljard euro. Dat was voor Engie een bittere pil om te slikken. Bovendien kan die commissie om de drie jaar de factuur herzien en dus verder verhogen. Die aanhoudende onzekerheid over de uiteindelijke kostprijs van de nucleaire opkuis weeg op de beurskoers van het bedrijf. In Parijs waren ze die blanco cheque beu.

Engie zag vorig jaar de kans schoon om een einde te maken aan die miljardenonzekerheid toen de Belgische federale regering vroeg om de levensduur van de kerncentrales van Doel 4 en Tihange 3 te verlengen. Engie zelf had geen zin meer in een verlengd Belgisch nucleair avontuur. Kernenergie paste niet meer in de groepsstrategie en het bedrijf wou niet meer investeren in de verouderde technologie van de Belgische kerncentrales. Ook gezien de gevorderde leeftijd van die kerncentrales was het risico op dure pannes te groot. Als de Belgische regering dus nog verder gebruik wou maken van de diensten van Doel 4 en Tihange 3, moest er boter bij de vis komen, vooral in de vorm van een maximumfactuur voor de geologische berging van het nucleaire afval.

Totaalfactuur van 23 miljard euro

Na maandenlange moeilijke onderhandelingen hebben beide partijen nu een akkoord gevonden over de maximumfactuur. In de wandelgangen was te horen dat Engie maximaal 20 miljard euro wou betalen, terwijl de overheid tot 32 miljard euro wou. Finaal is er gestrand op een totale factuur van minstens 23 miljard euro. Die 23 miljard euro bestaat uit een maximumfactuur van 15 miljard euro voor de berging van het nucleaire afval en een factuur van ongeveer 8 miljard euro voor de ontmanteling van de kerncentrales. Voor alle duidelijkheid, Engie blijft verantwoordelijk voor de kostprijs van de ontmanteling van de kerncentrales, maar gezien de kostprijs van die ontmanteling vandaag goed kan worden ingeschat, is het risico op grote extra kosten beperkt.

De totaalfactuur van 23 miljard euro is 4,5 miljard euro meer dan Engie tot nu heeft opzijgezet. Engie was dus bereid 4,5 miljard euro te betalen om de risico’s in verband met zijn nucleair passief weg te werken. De beurskoers van Engie reageerde deze ochtend licht positief op de deal met de Belgische overheid. Beleggers zien de deal dus als behoorlijk fair.

Onzekere factoren

De vraag blijft natuurlijk of een maximumfactuur van 15 miljard euro voldoende is voor de geologische berging van het afval. Als de factuur finaal hoger oploopt, is het de Belgische overheid die moet bijpassen, en niet langer Engie. Op dit ogenblik is er ruim 10 miljard euro opzijgezet voor die berging, maar de finale factuur is moeilijk in te schatten omdat de eindafrekening afhankelijk is van heel wat onzekere factoren. Welke inflatie krijgen we de volgende decennia? Wat zullen de rentevoeten zijn die op de aangelegde fondsen kunnen worden verdiend? Hoe evolueert de technologie? Niemand kan die vragen met zekerheid beantwoorden omdat de geologische berging een werf wordt tot in de volgende eeuw. Als het een beetje tegenzit, kan de factuur dus flink hoger uitpakken.

Engie en de overheid kwamen daarom overeen dat Engie een risicopremie van 43 procent betaalt op de al aangelegde provisies voor de berging van het nucleaire afval, wat resulteert in de maximumfactuur van 15 miljard euro. Die risicopremie van 43 procent is redelijk fair te noemen, ook al zal het eindoordeel pas over honderd jaar geveld kunnen worden.

Lees ook: